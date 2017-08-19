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Jandarmadan Kurban Bayramı öncesi sahte para uyarısı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:48
Jandarmadan Kurban Bayramı öncesi sahte para uyarısı
Jandarmadan Kurban Bayramı öncesi sahte para uyarısı
- Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Menteşe'nin Bayır mahallesinde hayvan alım satımlarında sahte para ve hayvan hırsızlığı konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın en büyük hayvan pazarının kurulduğu Menteşe'nin Bayır mahallesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler vatandaşları sahte para ve havyan hırsızlığı konusunda uyardı.
Bayır Jandarma Karakol ekiplerinin de katıldığı faaliyete Olay Yeri İnceleme ekipleri sahte para ve havyan hırsızlığı konusunda uyarıda bulunurken, trafik timleri de trafik kuraları konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Bayır hayvan pazarındaki kahvede hayvan satımı için gelen vatandaşlara alışverişlerde sahte para konusunu dikkat çeken Olay Yeri İnceleme ekipleri, sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda bilgi verdi. Kurban Bayramı öncesi havyan hırsızlıklarına da dikkat çeken ekipler, hayvan alım satımında dikkat edilmesi gereken konularda da bilgi verdi.
Bayır Mahallesi içinde ve hayvan pazarı çevresinde trafik uygulaması da yapan trafik timleri vatandaşları ve sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda eğitici bilgiler verdiler.
(BT-MB-Y)

19.08.2017 11:51:04 TSI
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