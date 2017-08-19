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"Sevgi Mağazası" bayram öncesi yüzleri güldürüyor

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:57
"Sevgi Mağazası" bayram öncesi yüzleri güldürüyor
"Sevgi Mağazası" bayram öncesi yüzleri güldürüyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz olarak faydalanması için hayata geçirdiği 'Sevgi Mağazası', günlük ortalama 20-25 kişi tarafından ziyaret ediliyor. Paranın geçmediği mağazayı 2017 yılının ilk 7 ayında ziyaret eden 4 bin 295 yardıma muhtaç vatandaş, giyim ihtiyaçlarını buradan karşıladı.
Kullanılmayan elbise ve ev eşyalarını ihtiyaç sahipleri ile ücretsiz olarak buluşturan 'Sevgi Mağazası', sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak 2015 yılında Soğanlı Kültür Merkezi'nde hizmet vermeye başladı. Osmangazi Belediyesi'nin daha önce Elmasbahçeler'de faaliyet gösteren, ardından Soğanlı Kültür Merkezi'ne taşınan Sevgi Mağazası, hafta içi mesai saatleri arasında hizmet veriyor. 08:00-17:00 saatleri arasında mağazayı ziyaret eden vatandaşlar, ayda bir kez olmak kaydıyla ücretsiz kıyafet alabiliyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz kıyafet temin edebilme imkanı sağlıyoruz. Çöpe gidecek eşyaları değerlendirmiş oluyoruz. Hepsinden önemlisi de, insanlar arasında yardımlaşma, dayanışma duygularını pekiştirerek, onların manevi dünyasına da hitap etmiş oluyoruz. 2015 yılında faaliyete geçen mağazamızdan her yaş ve kesimden vatandaşımız faydalanabiliyor. Hayırseverlerin bıraktığı eşyalardan ihtiyaçlarını giderebiliyor. Bunun haricinde bir diğer önemli projemiz olan ikinci el kullanılmış eşya kumbaraları aracılığı ile toplanan eşyaları da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyoruz" dedi.
Bayram öncesinde sevgi mağazasını ziyaret edenlerin sayısının arttığını ifade eden Başkan Mustafa Dündar, artan talebi karşılamak için gelen ihtiyaç sahiplerine belirli sayıda ürün verildiğini söyledi.
(MŞ)

19.08.2017 11:59:31 TSI
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