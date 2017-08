YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Belediye Başkanı Mehmet Ekinci gençlerle buluştu.

Belediye Başkanı Mehmet Ekinci gençlerle buluştu.



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Vali İzzettin Küçük Gençlik Merkezindeki kurslara katılan gençlerle buluşmasında, yaptığı konuşmada "Gençler konusunda ne kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor" dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve beraberindekiler toplamda 5 kattan oluşan ve içerisinde 200 metrekare spor salonu, duş, soyunma odaları, kütüphane, bilgisayar salonu, geleneksel el sanatları, resim, drama, toplantı salonu, oyun salonu, rehberlik servisi, 9 derslikten oluşan TEOG, YGS hazırlık kursları, konservatuar, ritim, bağlama, gitar, ney, müzik odaları bulunduran Vali İzzettin Küçük Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.

Gençlik Merkezi ziyaretinde açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, gençlere verilmesi gereken öneme dikkat çekti. Gençliğin milli ve manevi duygulara haiz birer gençlik olarak yetişmelerini hedeflediklerini belirten Başkan Ekinci," Vali İzzettin Küçük Gençlik Merkezimizdeyiz. Gençler konusunda ne kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor. Özellikle gençlerin milli ve manevi değerlere haiz birer gençlik olması için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda her kuruma düşen görevler vardır. Bizler de ilçede Gençlik Merkezleri ile gençliğe hitap ediyoruz. Topdağı mahallemizde de Vali İzzettin Küçük adına açmış olduğumuz Gençlik Merkezimizde şuanda 650'e yakın öğrencilerimiz burada öğrenim görmektedir. Çeşitli alanlarda kurslara katılan gençlerimize her türlü eğitim veriliyor.,Kültür Sanatla ilgili Kurslar, Spor ile ilgili de kurslarımız, sınavlara hazırlık ile ilgili kurslarımız var. Topdağı Mahallesi ve çevresindeki Şıh Maksut Mahallesi, Hacı Bayram Mahallesi, Yakubiye Mahallesindeki öğrenci kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız buralardan faydalanıyorlar. İhtiyaç duyulan her alanda öğretmenlerimiz tarafından verilen eğitim ile çocuklarımızı sokaklardan kurtarmaya çalışıyoruz. Gençlere aynı zamanda değerler eğitimi de veriliyor. Vatanına, milletine aidiyet duygularının yüksek olması noktasında eğitimler de veriliyor. Yine eksik oldukları alanlarla ilgili kurslar da veriliyor. Bazen Kur'an kursu, sınavlara hazırlık için etüt dersleri ile çocuklarımızın kaliteli spor yapmaları için sportif faaliyetler de veriliyor. Dolayısıyla gençlere dokunmaya, insanlara dokunmaya çalışıyoruz. Bu arada 650 genç öğrenci demek 650 aile demek. İnsan odaklı hizmet yürüten bir belediyecilik anlayışı ile bu hizmetlerimizi, diğer mahallelerde ki gibi yapıyoruz. Buraya güvenli bir şekilde ailelerini gönderen ailelere teşekkür ediyoruz" dedi.

(AK-SD-Y)



19.08.2017 12:03:23 TSI

NNNN