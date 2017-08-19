Vali Büyükakın muhtarlarla bir araya geldi
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, İnhisar İlçesi'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.
Vali Büyükakın, İnhisar İlçesi Atatürk İlkokulu Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, belirli aralıklarla muhtarlarla toplantılar düzenlediklerini anımsatarak, muhtarların sorumlu oldukları bölgede var olan problemlerin görüşüldüğünü kaydetti.
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanının talimatlarıyla her ay farklı bir ilçede, talepleri değerlendirmek ve doğrudan talepleri almak, işlerin takibini yapmak üzere toplantıların düzenlendiğini ifade eden Vali Büyükakın, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.
Toplantıya, İnhisar Kaymakamı Bedir Deveci, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Süleyman Batur, İlçe Emniyet Amiri Erdinç Aksu, ilgililer ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
(DA-AS-Y)
19.08.2017 12:10:21 TSI
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