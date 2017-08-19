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Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 39 öğrencisi üniversiteye yerleşti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 20 öğrencisini lisans, 19 öğrencisini ise ön lisans eğitimine kazandırarak önemli bir başarıya imza attı.

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl LYS'ye giren 56 öğrenciden 39 öğrencisini üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleştirerek yüzde 70'lik bir başarı grafiğine ulaştı. İlçenin gözde okullarından birisi olan Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin başarılı ve her yıl aynı oranlarda istikrarlı eğitim hizmeti okulun tercih edilen okullar arasında yer almasına da katkı sağlıyor.

Üniversiteye yerleşen gençlere başarılar dileyen Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilal Şen,"Çocuklarımızın eğitimlerine katkılarından dolayı başta ailelerimiz olmak üzere, İlçe Milli Eğitim Şubemiz idarecilerine, okulumuz öğretmen ve idarecilerine teşekkür ediyorum. Üniversite hayatına başlayan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Yolları ve bahtları açık olsun " dedi.(EFE)



19.08.2017 12:11:35 TSI

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