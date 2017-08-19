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Başkan Yalçın, Yaz Kuran Kursu kapanış programına katıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri İlçe Müftülüğü tarafından yapılan Yaz Kur'an kurslarının kapanış programına katıldı.

Programda bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Pazaryeri Müftülüğü Yaz Kur'an kursları kapanış programına katıldık. İlde ve ilçede dereceye giren talebelerimize hediyelerini verdik. Rabbim her daim hepimize Kur'an'ı öğrenip öğretmeyi ve Kuran üzerine bir ömür geçirmeyi nasip etsin" dedi.

(DA-KA-AS-Y)



19.08.2017 12:11:58 TSI

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