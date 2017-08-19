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3'üncü Satranç Turnuvası başladı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Satranç Turnuvası yoğun katılım ile başladı.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan kültür merkezleri ve belde evlerinde satranç kursuna devam eden öğrencilerin katıldığı turnuva 19-20 Ağustos tarihinde 23 Nisan Çocuk Sanat Ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor.

7-12 yaş arası 120 çocuğun katılımı ile başlayan turnuvada çocuklar, iki gün boyunca 6 maç üzerinden zeka yarışı yapacak. Türkiye Satranç Federasyonu gözlemcilerinin de bulunduğu turnuvada iki kategoride derecelendirme yapılarak katılan tüm öğrencilere katılım belgesi takdim edilecek. Ayrıca turnuvada dereceye giren satranççılar ise kupa ve madalya ile ödüllendirilecek. Tepebaşı Belediyesi 3. Satranç Turnuvası Ödül Töreni, 20 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da 23 Nisan Çocuk Sanat Ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(KA-AS-Y)



19.08.2017 12:15:50 TSI

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