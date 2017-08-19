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Batman Belediyesi yüzme takımı kuruldu

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:14
Batman Belediyesi yüzme takımı kuruldu
Batman Belediyesi yüzme takımı kuruldu

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman Belediyesi Spor Kompleksinde yüzme kursları devam ederken, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un direktifleri doğrultusunda harekete geçen kompleks yetkilileri, hem engelli hem de engelsiz gençler için yüzme takımı kurdu.
Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un talimatları doğrultusunda harekete geçen Yüzme hocaları, 2004-2011 doğumlu yaş aralığındaki bin kişi arasından yaptığı eleme sonucu yüzme takımına uygun 90 kişiyi seçti. Yüzmede 4 ayrı branşta kurulan yüzme takımı altyapı çalışmaları kapsamında 90 çocuğu kurbağalama, kelebek, sırtüstü ve serbest stillerinde yapılacak müsabakalarda Batman'ı ve belediyeyi temsil edecek. 3 aylık yaz sezonunda bin kişi arasından seçilen 90 kişinin Batman'ı ve belediyeyi temsil edeceğini ifade eden Başkan Vekili Aksoy, yüzme kursu hocalarının vereceği eğitimle eylül ayında 4 değişik stilde antrenmanlara başlanılacağını kaydetti. Batmanlı gençlerin futbol, basketbol ve hentbolun yanı sıra yüzmede de iddialı olduğunu kaydeden Aksoy, bölge insanında böyle bir potansiyelin olduğunu, gençlerin yüzmeye meyilli olduğunu, yüzmenin adeta kendi yaradılış fıtratlarında var olduğunu hatırlatarak diğer spor dallarında olduğu gibi yüzmede de güzel yerlere geleceğini sözlerine ekledi.
(MŞY-MP-Y)

19.08.2017 12:17:06 TSI
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