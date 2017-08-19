Hayatını kaybeden belediye meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Belde Belediye Meclis üyesi İsa Özdemir son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz gün geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle 36 yaşında hayatını kaybeden Bayırköy Belde Belediye Meclis üyesi İsa Özdemir, Belde Cami'nde kılınan ikindi namazının ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sonrası üzgünlüğünü dile getiren Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Genç yaşta kaybettiğimiz kardeşimize Allah'tan Rahmet dilerken, kederli ailesine sabırların en büyüğünü diliyoruz. Sakin kişiliğiyle hafızalarda yer alan değerli kardeşimizi genç yaşta kaybettik. Çok üzgünüm" dedi.
Merhumun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Bayırköy Belde Mezarlığında defledildi.
(CKT-AS-Y)
19.08.2017 12:18:40 TSI
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