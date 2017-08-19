YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Murat Zorluoğlu'ndan Tuşba Belediyesi'ne ziyaret

Vali Murat Zorluoğlu'ndan Tuşba Belediyesi'ne ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu Tuşba Belediyesine ziyarette bulundu.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun Tuşba Belediyesine düzenlediği ziyarete Tuşba İlçe Kaymakamı Meral Uçar, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ve Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile birim müdürleri eşlik etti. Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, başkan yardımcıları, meclis üyeleri tarafından karşılanan Vali ve Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu ile heyet, makam odasında ağırlandı.

Başkan Özgökçe tarafından, gelen misafirlere Tuşba Belediyesinin 3 yıllık faaliyetleri ve projeleri ile sahada devam çalışmalarına ilişkin eski ve yeni hallerini gösterir çarpıcı tanıtım videoları ve sunumlar yapıldı.

Yapılan ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe; "Bölgemiz, ilimiz ve ilçemizin geleceği için mülki amirlerin bizlere yaptıkları ziyaretler bizleri çok memnun etmektedir. Kurulduğumuz 2014 yılından bugüne kadar başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, 64. Hükümet Başbakanı sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 65. Hükümet Başbakanımız sayın Binali Yıdırım ile Van'ımıza gelen Bakanlarımız, bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, AK Parti Genel Başkan yardımcılarımız, sayın valilerimiz ve vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, belediye başkan vekillerimiz hamd olsun belediyemizi sürekli ziyaret etmekte ve gücümüze güç katmaktadır. Yıllardır Van'da yapılamayan pek çok büyük projelerimizi anlatma fırsatı bulup, projelerimiz için destekler bulmaktayız. Serhat şehri Van'ımıza yeni atanan Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Murat Zorluoğlu'na ziyaretlerinden dolayı minnettarız ve teşekkür ederiz. Merkezde üstün hizmetler üreten Tuşba Belediyesini sayın Valimizin özellikle kamu kurum amirleri ve büyükşehir belediyesinin ilgili tüm daire başkanları ile ziyaret etmesi gerçekten çok önemli ve anlamlıdır. Seçilmiş belediyelerin sürekli istişarede bulunmaları kaçınılmazdır. Bugün burada Tuşba Belediyemizin yaptığı çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz Başkan Vekili ve tüm daire başkanları ile istişare ederek halkımıza en iyi hizmeti sunmak için bir araya geldik. Sağ olsun sayın Valimiz ilçemize, büyükşehir belediyemizin hizmet ağları kapsamında gerekli destekleri vereceklerini belirttiler" dedi. Maalesef önceki dönem belediyemize değil bir destek almak, hukuki pek çok haklarımız verilmediği gibi meclis kararlarımız ret edildi veya hiç cevap verilmediğini ifade3 eden Başkan Özgökçe, "Bizlerde Tuşba Belediyesi olarak bugün önümüzdeki tüm engellerin kalkması ve ortak gerçekleştireceğiz projelerimizi somutlaştırdık ve önümüzü daha iyi görüp İnşallah halkımıza verdiğimiz bütün sözlerimizi daha kısa bir sürede yapacağız. 15 Temmuz Şehitler Parkı, Çok Amaçlı Konferans ve Kongre Merkezi, Tarihi Van Evleri Mahallesi, Taş Yapılı Kafeterya, Nizami Futbol Sahası, Sentetik Çim Sahaları, Aile ve Kadın Destek Merkezleri, Mavi Bayraklı Halk Plajı, Zeve Caddesi Sokak İyileştirmesi, Bediüzzaman Caddesi Sokak İyileştirmesi ve 10 adet büyük mahalle Parkları, BSK Asfalt uygulanan yollar, köylerde devam eden kilit parke taş uygulamaları, Sahil Yolu'nun bir aylık zaman sürecinde açılışı yapılacaktır. Tuşba Belediyesi'nin yeni büyük projelerinden; İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap Projesi, Toplum Yaşam Merkezi, Kültür Merkezi, Tuşba Şehir Ormanı (D tipi mesire alanı), Toprak Kale B tipi mesire alanı, Sıhke TOKİ Parkı, Gençlik Merkezi, Engelli Yaşam Merkezi, Alışveriş Merkezi, Toplu Konutlar, Tuşba Belediyesi Hizmet Binası ve 100'den fazla projenin de yakın zamanda temelleri atılacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Özgökçe'nin yaptığı konuşmanın ardından Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Zorluoğlu; "Gerçekten Tuşba Belediyesi çok kısa bir zaman içinde çok güzel işler başarmış. Yaptığınız hizmetler takdire şayan. Gerek İskele Sahil Rekreasyon alanı gerekse Geleneksel Van Evleri olsun yaptığınız asfalt çalışmaları ve parklar çok güzel hizmetler. Bunları yaparken insanların sosyal ve kültürel anlamda hep yanlarında olmuşsunuz, tebrik ediyorum. Hem kültürel faaliyetlerde hem de sportif faaliyetlerde hep Tuşbalı gençlerle berabersiniz. Bunların yanında eğitim kurslarınız ve meslek edindirme kurslarınız çok anlamlı, toplum yararına olan çalışmalar. İnşallah bu güzel çalışmalarınız Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile daha da güzel hale gelecektir'' ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyaretin sonunda Van Valisi Murat Zorluoğlu, Tuşba Belediyesinin şeref defterini yazdı. Programın sonunda Tuşba, ilçe sınırlarında yapılan çalışmalar heyet tarafından beraberce gezildi.

(EKİP-ŞAK-Y)



19.08.2017 12:21:57 TSI

NNNN

