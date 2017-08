YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Partili Görgel; "Teşkilatlar arasında Kahramanmaraş Türkiye'de uyumlu illerden biri"

- AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel, 26 Ağustos 2017 tarihinde yapılan 2. olağan kongre öncesi kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek, kongre sürecini değerlendirdi



Halil Koyun

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel, 26 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan kongre öncesi kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek, kongre sürecini değerlendirdi.

Kongre süreciyle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere sabah kahvaltısında gazetecilerle bir araya gelen Görgel, AK Parti Kahramanmaraş teşkilatının Türkiye'de en uyumlu illerinden biri olduğunu vurguladı.

AK Parti teşkilatlarının her zaman öz eleştiri yaptığını kaydeden Görgel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın parti teşkilatlarıyla alakalı bir sıkıntı gördüğünü saklamak zaten çok doğru değil. Yani bunu kendisi çok açık net ifade ediyor. Yani biz, yok sıkıntı yok bunu her zaman söylediği şeyler demiyoruz. Muhakkak bir sıkıntı görüyor ki bizimle toplumla sık sık paylaşıyor. Bence sıfır sorunun olduğu yerde heyecan, şevk olması mümkün değil. Yani herkesin kendine has siyasi bakış açısı olduğu için, mecburen ara sıra sorunlar yaşanıyor. Amma ve lakin, ben şuna bütün Kahramanmaraşlıların emin olmasını istiyorum. Belki de Kahramanmaraş en huzurlu yerlerden, yani parmakla gösterilecek yerlerden bir tanesi. Siyaset çünkü içinde bazı sıkıntıları da barındıran bir olgu olduğu için. Yani çok sorun olmaması zaten doğasına uygun değil. Kahramanmaraş'ta teşkilatlar bazında Türkiye'de uyumlu illerden bir tanesi" dedi.

19.08.2017 12:26:00 TSI

