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Çatak modern şehir görünümüne kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesi modern şehir görünümüne kavuşması için belediye tarafından başlatılan çalışmalar meyvesini verirken, belediye ilçe merkezindeki eski ve harabe görünümlü barakaları yıkarak yerine modern dükkanlar park ve bahçeler yaptırıyor.

Göreve geldikten sonra Çatak'ın çehresini değiştirmek için birçok yeniliğe imza atan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, ilçe merkezindeki çarpık yapılaşmanın da önüne geçti. Belediye tarafından geliştirilen bir projeyle ilçe merkezindeki çarşıda görüntü kirliliğine neden olan harabe halindeki 10 baraka yıkılarak kaldırıldı. Çatak'ın çehresinin her geçen gün değiştiğini anlatan Akgül, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilçenin kalkınması ve vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükselmesine yönelik çalışmalara ağırlık verdik. Bu kapsamda çarşı merkezindeki çarpık yapılaşmanın önüne geçmek ve eski yapıların modernize edilmesi için proje geliştirdik. İnşallah en kısa sürede projeyi hayata geçirerek ilçemize önemli bir değer katacağız" dedi.

(GMG-ŞAK-Y)



19.08.2017 12:26:50 TSI

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