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İhracatçı firmalara uyarı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO)Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Türk Eximbank'a yapılan kredi başvurularında aracılık etmek isteyen kişilere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

KİTSO Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bir uyarı yazısı aldıklarını ifade ederek, " Son günlerde EXİMBANK kredi başvurusunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesi ile haksız menfaat sağlamak isteyen kişilerin olduğu duyumları alındığı bildirilmektedir. İhracatçı firmalarımızın bu kişilere kesinlikle itibar etmemelidir" dedi.

(MAD-SD-Y)



19.08.2017 12:30:02 TSI

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