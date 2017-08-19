ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İhracatçı firmalara uyarı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:26
İhracatçı firmalara uyarı
İhracatçı firmalara uyarı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO)Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Türk Eximbank'a yapılan kredi başvurularında aracılık etmek isteyen kişilere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
KİTSO Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bir uyarı yazısı aldıklarını ifade ederek, " Son günlerde EXİMBANK kredi başvurusunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesi ile haksız menfaat sağlamak isteyen kişilerin olduğu duyumları alındığı bildirilmektedir. İhracatçı firmalarımızın bu kişilere kesinlikle itibar etmemelidir" dedi.
(MAD-SD-Y)

19.08.2017 12:30:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kilis'teki eğitim konusu masaya yatırıldı
YEREL

KİLİS'TEKİ EĞİTİM KONUSU MASAYA YATIRILDI
STK'lar kilis için toplandı
YEREL

STK'LAR KİLİS İÇİN TOPLANDI
Kilis Zeytinyağı marka haline getiriliyor
YEREL

KİLİS ZEYTİNYAĞI MARKA HALİNE GETİRİLİYOR
Kur'an-I Kerime geçen öğrencilere taç giydirme töreni yapıldı
YEREL

KUR'AN-I KERİME GEÇEN ÖĞRENCİLERE TAÇ GİYDİRME TÖRENİ YAPILDI