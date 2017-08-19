YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gebzeliler, askeri alanın halkın hizmetine açılmasını istiyor

Gebzeliler, askeri alanın halkın hizmetine açılmasını istiyor



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan vatandaşlar, boşalan askeri alanın halkının hizmetine verilmesi için talepte bulundular.

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerindeki askeri alanların boşalması sonucu, askeri alanların ne amaçla kullanılacağı merak konusu olmuştu. Darıca ilçesindeki askeri alan arazisinin toplam 900 dönümün Darıcı halkının hizmetini sunulması kararlaştırılırken Gebze'deki askeri alan için ise henüz karar verilmedi. Konuyu tekrar gündeme getiren Gebze Arapçeşme Mahallesi Muhtarı Remzi Kandaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyarette bulundu. Askeri alan arazisinin Gebze halkına verilmesi gerektiğini belirten Kandaz, Başkan Karaosmanoğlu'ndan yardım istedi. Askeri alan arazisinin 400 dönümlük bir alanının Gebze halkının menfaatleri doğrultusunda kullanılacağını belirten Başkan Karaosmanoğlu ise, "Askeri alanın bir kısmı Gebze halkının istekleri doğrultusunda yeşil alan, okul, park, cami gibi bazı sosyal alanlar için kullanılacak" dedi.

(MG-GY-Y)



19.08.2017 12:33:18 TSI

NNNN

