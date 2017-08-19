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Başkan Üzülmez kadınlar kulübü toplantısına katıldı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, kendi projesi olan Kartepe Kadınlar Kulübü tarafından düzenlenen aylık motivasyon ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübünün gerçekleştirdiği aylık motivasyon ve değerlendirme toplantıları aralıksız devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Ataevler Mahallesi ve Uzuntarla Mahallesi'nden katılan bayanlarla gerçekleştirilen toplantının bu ayki döneminde kız çocuklarının okutulması ve Türkiye'deki eğitim sisteminin durumu konuşuldu. Sunum ile başlayıp soru-cevap şeklinde ilerleyen seminerde konuşmacı olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Avukat Özlem Ekşi değerli bilgiler aktardı.

Aylık motivasyon toplantısına katılan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kadınlara yönelik 2014 yılında hayata geçen Kadın Spor Merkezleri sağlıklı yaşamın önemli merkezi oldu. İlçe genelinde 13 spor merkezimizde eğitmenler tarafından kadınlara hizmet veriliyor. Kadınlara yönelik daha kapsamlı bir yapı oluşturduk. KAR-MEK bünyesi içerisinde kadına yönelik projelere önem veriyoruz. İlçe genelinde 10 bine yakın kadına hizmet veren KAR-MEK içerisinde Kadın Spor Merkezleri ayrı bir yer tutuyor. Kartepeli kadınlar sağlıklı yaşam kazanımlarını bu merkezlerden sağlıyorlar" dedi.

Kadınlar Kulübü tarafından düzenlenen motivasyon programına Başkan Üzülmez'in yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve Kartepe AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Ağra'da katıldı. Kartepeli bayanlar bu tür yararlı seminerleri ayaklarına getirdiği için Başkan Üzülmez'e teşekkür ettiler. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kadın Spor Merkezi Üyesi olan Gülseren Soyyiğit'e spor merkezine istikrarlı bir şekilde devam etmesi ve sağlıklı kilo verdiği için Başkan Üzülmez tarafından spor ayakkabı hediye edildi. Teşekkürlerini dile getiren Soyyiğit bu tür hediyelerin daha çok motive ettiğini belirtti.

(UK-GY-Y)



19.08.2017 12:35:54 TSI

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