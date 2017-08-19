Ortaca'da jandarmadan huzur denetimi
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Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde Jandarma ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi huzur denetimi yaptı.
Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgenin gözde tatil yerlerinden Dalyan ve Sarıgerme mahallesindeki turistik işletmelerde denetimlerini sıkılaştırdı.
Ekipler, yeme içme ve eğlence işletmelerinde çalışanların ve müşterilerin kimlik kontrollerini yaptı. Ekipler ayrıca, iş yerlerinin alkollü içki satışına olanak sağlayan ruhsatlarında da kontrollerde bulundu.
Denetimlerle uyuşturucu ve kaçak içki ile mücadelenin yanı sıra 18 yaşını doldurmamış kişilerin alkollü mekanlara alınmasının ve çalıştırılmasının önlenmesi amaçlandığı bildirildi.
(CC-MB-Y)
19.08.2017 12:48:56 TSI
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