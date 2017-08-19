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Hunat Mahallesinde dış cephe ve ısı yalıtım çalışması devam ediyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ana cadde, bulvar ve çevre yolu gibi güzergahlarda bulunan kamu ve özel bina ve yapılarda görsel kirliği gidermek için çalışma başlattıklarını çünkü kent estetiğini önemsediklerini söyledi.

Yol güzergâhlarında kamu ve özel mülkiyete ait taşınmazların avlu, bahçe ve istinat duvarlarında belli bir standart getirerek buna göre inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, çalışmalarda kent estetiğini önemsediklerini birçok yol kenarlarında konutlarda dış cephe kaplaması yaparak görsel kirlilikleri bertaraf ettiklerini kaydetti.

Bu kapsamda metruk bir binalar yıkılmakta, dış cepheleri kirlilik arz eden binalarda ise dış cephe düzenlemesi yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç "Şehrimiz aynı zamanda bir turizm şehridir. Bu açıdan görsel kirliliğe izin vermiyoruz. Kent estetiğinde bir bütünlük sağlamak amacı ile yol güzergâhlarında yer alan yapılarda dış cephe iyileştirmesi yapacağız. Bunun için Belediye Meclisimizden karar aldık. 12 semtte görsel güzellik oluşturduk. Şu anda Hunat Mahallesinde 3. Etap dış cephe ve ısı yalıtım çalışması yapıyoruz. Bir ve ikinci etapta toplam 60 binanın dış cephe yenilenmesi tamamladık. Şimdi 3. Etapta 25 binada çalışma gerçekleştiriyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, binaların dış cephe yenilenmesi gerçekleştirmekle aynı zamanda ısı yalıtımı yaparak enerji tüketiminde tasarruf sağladıklarını sözlerine ekledi.

(SK)



19.08.2017 12:49:39 TSI

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