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Hakkari-Van karayolunda araç kuyruğu



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari-Van ve Yüksekova karayolu üzerinde bulunan Yeniköprü'deki jandarma kontrol noktasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van'ı bağlayan üçgende yer alan Yeniköprü arama noktasında hafta sonu nedeniyle araç kuyruklarının 1,5 kilometreye ulaşması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Güvenlik nedeniyle tüm araçların sırayla alındığı noktada karayolunun işlekliği ve işlemlerin zaman zaman uzaması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Güvenlik noktasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde ise kilometrelerce kuyruk oluştuğunu belirten vatandaşlar, bazen 1 saat boyunca sıranın kendilerine gelmesini beklediklerini ifade ettiler. Kimlik ve bagaj kontrolü yapılan arama noktasındaki işlemlerin daha hızlı yapılmasını isteyen vatandaşlar yetkililerden bu konuya bir çözüm bulmalarını istedi. Kuyrukta bekleyen birçok vatandaş o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Halkın huzur ve güvenliği için en ufak bir ayrıntıyı dahi gözden kaçırmadıklarını belirten yetkililer, yoldaki işlemlerin bir an önce bitmesi için vatandaşların güvenlik güçlerine yardımcı olması gerektiğini ifade ettiler.

(FT-ŞAK-HA-Y)



19.08.2017 12:49:43 TSI

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