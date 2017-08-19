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Hastanelerde şehit yakınları ve gazilere yeni kolaylık

- Kamu hastanelerinde öncelik sırası bulunan şehit yakınları ve gaziler ile ilgili zaman zaman yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla Muğla Sağlık Müdürlüğü yeni bir uygulama başlattı



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, şehit yakınları ve gazilerin sağlık kuruluşlarında öncelik hakkı bulunmasına rağmen, zaman zaman vatandaşların bunu bilmemesi nedeniyle yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için yeni bir uygulama başlattı. Şehit yakınları ve gaziler, hastaneden sıra almaları durumunda onlar için ayrı bir sıra alma bankı oluşturulurken, şehit yakını ve gazilere hosteslik hizmeti de verilecek.

Sağlık Müdürlüğünce uygulanan yeni hizmet ile ilgi bilgi veren Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akkuş, "Vatan millet sevgisi ve bayrak aşkı gibi milli ve manevi değerlere sahip çıkılırsa, ancak o zaman şehitlerimize ve gazilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Onlara duyduğumuz minneti, şehitlerimizin bize emaneti olan ailelerine ve gazilerimize sahip çıkarak onlara gerekli ilgiyi ve saygıyı gösterip yalnız olmadıklarını hissettirmek mümkündür. Bu noktada şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleriyle gazilerimize sahip çıkarak bizlerin yaşadığı sağlık sorunlarının çözümü ile ilgili sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırma konusunda hizmetler üreten ve her zaman yanı başımızda olarak bizlere bu desteği sağlamaya çalışan başta Sağlık İl Müdürümüze ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliğimiz olmak üzere emeği geçen herkese tüm şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Uygulamanın sadece Muğla merkezde değil, Muğla'daki tüm kamu hastanelerinde yer alacağını belirten Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, uygulama ilgi ilgili Bakanlığa de proje sunduklarını açıkladı. Tekin, "Bu uzun zamandır üzerinde çalıştığımız hatta Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduğumuz bir proje idi. Bu konudaki açıklamalar Bakanlığımız nezdinde yapılacak. Ama biz yerel olarak ne yapabiliriz, istişare ve beyin fırtınası yaptığımızda özellikle şehit yakınları ve gazilerimizin hastanelerimizde önceliği var. Dernek başkanımız ile yaptığımız görüşmelerde bu önceliği alma noktasında maalesef sıkıntılar yaşandığı, vatandaşlarımızın doğal olarak şehit yakını veya gazi olduğunu bilmediği için zaman zaman sürtüşmelerin olduğu ve öncelik sırasında tartışmaların olduğunu müşahede ettik. Bu uygulama sadece Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde değil, Muğla genelindeki kamu hastanelerinin tamamında uygulanacak. Şehit yakınları ve gazilerimiz için ayrı bir bank oluşturduk. Kimliklerini ibraz etmeleri durumunda kendilerine hosteslik hizmeti tahsis edilecek. Tüm kliniklerimizde herhangi bir sıkıntıya maruz kalmadan çok daha rahatlıkla sağlık hizmetini alacak pozisyona inşallah gelecekler. Bu da bu memlekete canıyla, kanıyla fedakarca hizmet etmiş olan insanlara karşı olan gönül borcu olduğunu düşünüyorum. Bir nebze de olsa, onların bu sıkıntılarını, şikayetlerini giderebilirsek ne mutlu bize" dedi.

(BT-MB-Y)



19.08.2017 12:50:22 TSI

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