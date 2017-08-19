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Yerel şairden şehit 'Eren Bülbül ' için şiir



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yerel şair Mehmet Ali Yıldırım, bir süre önce Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken alçakça katledilen 15 yaşındaki şehit Eren Bülbül için şiir yazdı.

Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit düştüğü hain saldırıyı lanetleyen Şair Mehmet Ali Yıldırım, "Trabzon'da şehit düşen Eren Bülbül hepimizin yüreğini dağladı. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de bu pırıl pırıl genç şehidimiz 80 Milyonun kahramanı Eren Bülbül için bir şiir yazdım" dedi. (MA-EFE)



15'li Eren Bülbül



"Eren'imin duası kabul oldu

Zaten vatanını seviyordu

Tek amacı buydu

80 Milyonun kahramanı



Vatanım ülkem ağlıyor

Trabzon, Maçka karaları bağlıyor

Ana, baba yüreğini dağlıyor

80 Milyonun kahramanı



İyi ki varsın dediler

Acıyan yüreğime indiler

Şehitlik haberini bildirdiler

80 Milyonun kahramanı



Evliya mısın? Erenlerden misin?

Genç yaşında Erdemli misin?

Sen ki şehitliğini bilenlerden misin?

80 Milyonun kahramanı"



19.08.2017 13:09:18 TSI

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