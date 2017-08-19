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Yerel şairden şehit 'Eren Bülbül ' için şiir

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:06
Yerel şairden şehit 'Eren Bülbül ' için şiir
Yerel şairden şehit 'Eren Bülbül ' için şiir

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yerel şair Mehmet Ali Yıldırım, bir süre önce Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken alçakça katledilen 15 yaşındaki şehit Eren Bülbül için şiir yazdı.
Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit düştüğü hain saldırıyı lanetleyen Şair Mehmet Ali Yıldırım, "Trabzon'da şehit düşen Eren Bülbül hepimizin yüreğini dağladı. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de bu pırıl pırıl genç şehidimiz 80 Milyonun kahramanı Eren Bülbül için bir şiir yazdım" dedi. (MA-EFE)

15'li Eren Bülbül

"Eren'imin duası kabul oldu
Zaten vatanını seviyordu
Tek amacı buydu
80 Milyonun kahramanı

Vatanım ülkem ağlıyor
Trabzon, Maçka karaları bağlıyor
Ana, baba yüreğini dağlıyor
80 Milyonun kahramanı

İyi ki varsın dediler
Acıyan yüreğime indiler
Şehitlik haberini bildirdiler
80 Milyonun kahramanı

Evliya mısın? Erenlerden misin?
Genç yaşında Erdemli misin?
Sen ki şehitliğini bilenlerden misin?
80 Milyonun kahramanı"

19.08.2017 13:09:18 TSI
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