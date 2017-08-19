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Aydın'da av sezonu başladı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:13
Aydın'da av sezonu başladı
Aydın'da av sezonu başladı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'da Merkez Av Komisyonu kararları gereğince 2017-2018 av sezonu bugün başladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi Müdürlüğünce, 2017-2018 Merkez Av Komisyonu kararları ile av sezonunun Ege Bölgesi için Bıldırcın, Üveyik, Yaban Domuzu, Alakarga, Küçük karga, Ekin kargası, Leş kargası ve Saksağan için başladı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölge müdürlüğümüze bağlı Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla illerimizde 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü av sezonu açıldı. Av sezonu boyunca yalnızca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde belirlenen avlanma saatlerinde av yapılabilecektir. Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklıklar dikkate alınarak hazırlanan avlanma süreleri ve limitlerine tüm avcıların uyması gerekmektedir" denildi.
(OD-MB-Y)

19.08.2017 13:15:28 TSI
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