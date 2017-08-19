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Kütahya'da Esat Kabaklı konseri



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya 3. Geleneksel Germiyan Türk Oyunları Festivali, Esat Kabaklı konseri ile başladı.

Festival kortej yürüyüşü sonra, Esad Kabaklı, Zafer Meydanı'nda sevilen parçalarını seslendirdi.

Önceki yıllarda sadece Geleneksel Türk Okçuluğu olarak yapıldığını belirten Başkan Saraçoğlu, "Bu yıl artık Geleneksel Türk Oyunları olarak daha kapsamlı bir hale getirdik. Atalarımızdan miras kalan bu değerlerimizi geleceğe taşımak, genç nesillerimizle buluşturmak bizlerin en önemli görevleri arasında diye düşünüyorum. Bu festivalin düzenlenmesinde Kütahya Germiyan Okçuluk Tekkesi'ne ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Saraçoğlu, konser sonrası Kabaklı'ya çini tabak takdim etti. (EFE)



19.08.2017 13:25:13 TSI

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