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Çanakkale'de asfaltlama çalışmaları

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:01
Çanakkale'de asfaltlama çalışmaları
Çanakkale'de asfaltlama çalışmaları

(Fotoğraflı)

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından il genelinde yürütülen asfalt sathi kaplama ve sanat yapıları yapım çalışmaları devam ediyor.
İl genelinde yol onarım ve bakım çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, köylerde devam eden asfalt sathi kaplama ve sanat yapıları imalatına devam ediyor. Yetkililer, 2017 yılı içerisinde 128 kilometre asfalt sathi kaplama ve sanat yapısı işi gerçekleştirildiğini, birçok köy yollarında çalışmaların tamamlandığını ve ihtiyaç olan köy yollarında ise çalışmaların devam edeceğini açıkladı.
(UYC-MŞ)

19.08.2017 14:03:19 TSI
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