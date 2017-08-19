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Meyve fiyatları 4 yıl öncesine göre daha ucuz



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Yaz meyveleri bu sene hem bol hem de fiyatları oldukça ucuz. Pazarcı esnafı Emin Özkaya, bu sene meyvenin bol olduğunu söyleyerek, meyve fiyatlarının bu sene, 4 yıl önceki fiyatlardan daha ucuz olduğunu söyledi.

Meyve hem bol hem de ucuz

Özkaya, "Mahsuller bu sene oldukça verimli. Bu nedenle bu sene meyve bol ve ucuz. Meyvenin tam zamanı. Şeftali, armut, üzüm, erik meyvelerinin tam zamanındayız. Hem bol çeşit hem de uygun fiyat tezgahlarda. Meyvenin en bol zamanında olduğumuz için fiyatlar çok uygun" dedi.

Meyve fiyatlarını 4 yıl öncesi ile karşılaştıran Özkaya, "4 sene önceki fiyatlara baktığımızda şu anki fiyatlar daha uygun. İncirin kilosu 4 yıl önce bu aylarda 8 liraydı, şu anda 5 lira. Şeftalinin kilosu 4 liraydı, şu anda 1 buçuk ile 3 buçuk arasında değişiyor. Üzüm de aynı. 4 sene önceye göre şu anda daha farklı fiyatlar olması gerekirken, bugün meyveler daha ucuz fiyatlarda tezgahlarda" diye konuştu.

Pazar tezgahlarında bazı meyvelerin fiyatları ise şöyle: Üzüm 4 TL, incir 6 TL, böğürtlen 5 TL, mürdüm eriği 2,5 TL, şeftali 3,5 TL, karpuz 1 TL, kavun 2 TL, kızılcık 7 TL, elma 5 TL

(MY-Y)



19.08.2017 14:06:55 TSI

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