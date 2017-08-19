ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meyve fiyatları 4 yıl öncesine göre daha ucuz

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:04
Meyve fiyatları 4 yıl öncesine göre daha ucuz
Meyve fiyatları 4 yıl öncesine göre daha ucuz

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Yaz meyveleri bu sene hem bol hem de fiyatları oldukça ucuz. Pazarcı esnafı Emin Özkaya, bu sene meyvenin bol olduğunu söyleyerek, meyve fiyatlarının bu sene, 4 yıl önceki fiyatlardan daha ucuz olduğunu söyledi.
Meyve hem bol hem de ucuz
Özkaya, "Mahsuller bu sene oldukça verimli. Bu nedenle bu sene meyve bol ve ucuz. Meyvenin tam zamanı. Şeftali, armut, üzüm, erik meyvelerinin tam zamanındayız. Hem bol çeşit hem de uygun fiyat tezgahlarda. Meyvenin en bol zamanında olduğumuz için fiyatlar çok uygun" dedi.
Meyve fiyatlarını 4 yıl öncesi ile karşılaştıran Özkaya, "4 sene önceki fiyatlara baktığımızda şu anki fiyatlar daha uygun. İncirin kilosu 4 yıl önce bu aylarda 8 liraydı, şu anda 5 lira. Şeftalinin kilosu 4 liraydı, şu anda 1 buçuk ile 3 buçuk arasında değişiyor. Üzüm de aynı. 4 sene önceye göre şu anda daha farklı fiyatlar olması gerekirken, bugün meyveler daha ucuz fiyatlarda tezgahlarda" diye konuştu.
Pazar tezgahlarında bazı meyvelerin fiyatları ise şöyle: Üzüm 4 TL, incir 6 TL, böğürtlen 5 TL, mürdüm eriği 2,5 TL, şeftali 3,5 TL, karpuz 1 TL, kavun 2 TL, kızılcık 7 TL, elma 5 TL
(MY-Y)

19.08.2017 14:06:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Bozkurt Aşağıkuzfındık mahallesinde
YEREL

BAŞKAN BOZKURT AŞAĞIKUZFINDIK MAHALLESİNDE
Eskişehir Birlik Vakfının yaz okulu kapanış ve sertifika programı
YEREL

ESKİŞEHİR BİRLİK VAKFININ YAZ OKULU KAPANIŞ VE SERTİFİKA PROGRAMI
İnönü Belediyesi bayram öncesi denetimleri sıklaştırdı
YEREL

İNÖNÜ BELEDİYESİ BAYRAM ÖNCESİ DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDI
Bayram tatilinin uzamasıyla otobüs biletleri tükenmeye başladı
YEREL

BAYRAM TATİLİNİN UZAMASIYLA OTOBÜS BİLETLERİ TÜKENMEYE BAŞLADI
3'üncü Satranç Turnuvası başladı
YEREL

3'ÜNCÜ SATRANÇ TURNUVASI BAŞLADI
Karacan, Kardeşlik Platformunu ağırladı
YEREL

KARACAN, KARDEŞLİK PLATFORMUNU AĞIRLADI
Tepebaşı'nın gençlik kampı başlıyor
YEREL

TEPEBAŞI'NIN GENÇLİK KAMPI BAŞLIYOR
Karacan, Rumeli Türkleri ile görüştü
YEREL

KARACAN, RUMELİ TÜRKLERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Şehrin ateşi Odunpazarı'nda yanıyor
YEREL

ŞEHRİN ATEŞİ ODUNPAZARI'NDA YANIYOR
TEBEV bin 837 kişiye hizmet verdi
YEREL

TEBEV BİN 837 KİŞİYE HİZMET VERDİ
Hatalı park yapan sürücüyü bu notla uyardı
YEREL

HATALI PARK YAPAN SÜRÜCÜYÜ BU NOTLA UYARDI
Sarıcakaya da en anlamlı buluşma
YEREL

SARICAKAYA DA EN ANLAMLI BULUŞMA
Açıköğretim Sisteminin kalite elçileri Eskişehir'de
YEREL

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNİN KALİTE ELÇİLERİ ESKİŞEHİR'DE
Yaprağa yeniden hayat veren kadın
YEREL

YAPRAĞA YENİDEN HAYAT VEREN KADIN