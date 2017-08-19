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Vali Çeber, statta incelemelerde bulundu

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:04
Vali Çeber, statta incelemelerde bulundu
Vali Çeber, statta incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Kemal Çeber, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin'i ziyaret etti.
Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezinde İl Müdürleri, personel, antrenörler ve sporcuların katılımları ile gerçekleşen ziyarette Vali Çeber, Çetin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çetin, kurumun görev alanına giren personel durumu, sporcu sayıları, milli sporcular, uluslar arası ve ulusal müsabakalar, kulüpler, okul sporları, gençlik merkezi, tesisler ve yatırıma alınan projeler hakkında vatandaşlara yönelik verilen hizmetlerle ilgili Çeber'e brifing verdi.
Daha sonra Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunu gezen Vali Çeber stad hakkında bilgiler alarak incelemelerde bulundu.
Çeber, İl Müdürü Abdulkadir Çetin'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
(YE-YE-Y)

19.08.2017 14:07:23 TSI
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