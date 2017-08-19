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Kurbanlıklar alıcı bekliyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesine kurulan kurbanlık pazarında satıcılar, alıcı bekliyor.

Organize Sanayi Bölgesi yolu üzeri Kurtuluş Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında alıcı sayısının az olduğunu belirten satıcılar, fiyatların geçen yıla göre az daha yüksek olduğunu, ilk günlerdeki satışlardan memnun olmadıklarını söylediler.

Kurban pazarında kurbanlık satışı yapmak için Erzurum'dan geldiğini söyleyen Hakan Durmaz, "Yem ve saman fiyatlarının aşırı zamlanmasına bağlı olarak kurban fiyatları geçen yıla göre biraz daha yükseldi. Fiyatları pahallı olması kurbanlık satışları nasıl etkiler bilmiyoruz ama bizler pazarda kurbanlıklarımızı satmaya getirdik. Şu an için boş bekliyoruz, müşteriler bayram yaklaştıkça daha çok olacaktır pazarda" dedi.

Durmaz, koyun ve keçi gibi küçükbaş kurbanlıkların 600 TL'den, dana gibi büyükbaşların ise 4 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunduklarını söyledi.

Kurbanlıkları Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'ndan getirdiğini söyleyen Ahmet Hakalmaz ise yaptığı açıklamada, "Şu an için pazarda müşteri yok. Bizler hayvanlarımızı getirdik ve burada müşterilerimizi bekliyoruz. Fiyatlarımız geçen yıla oranla biraz daha pahalı fakat bütün hayvanlarımızı burada satmayı planlıyorum. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları getirdik ve bu sene kurbanlık olarak ayırdığımız hayvanların hepsini satmayı hedefliyoruz. Vatandaşlara tavsiyem hayvanların sağlıklı olup olmadıklarına baksınlar. Küpeleri olmayan hayvanları almasınlar bu durum çok önemli" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



19.08.2017 14:07:45 TSI

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