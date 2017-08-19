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İnönü Belediyesi bayram öncesi denetimleri sıklaştırdı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:24
İnönü Belediyesi bayram öncesi denetimleri sıklaştırdı
İnönü Belediyesi bayram öncesi denetimleri sıklaştırdı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi pazar yerlerinde denetimlerini sıklaştırdılar.
Zabıta ekipleri, yeni oluşan mahallelerde sürdürdükleri denetimler kapsamında etiket ve belge kontrolü yaptı. Denetimler sonucu zabıta ekipleri karşılaşılan olumsuzluklar için pazarcı esnafına gerekli uyarılar yaparak uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.
İnönü Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin Kurbana Bayramı öncesi ilçe sakinlerinin sağlığını ve huzurunu bozacak her türlü faaliyete karşı denetimlerine aralıksız devam edeceği belirtildi.
(İHA-Y

19.08.2017 14:26:10 TSI
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