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Eskişehir Birlik Vakfının yaz okulu kapanış ve sertifika programı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:28
Eskişehir Birlik Vakfının yaz okulu kapanış ve sertifika programı
Eskişehir Birlik Vakfının yaz okulu kapanış ve sertifika programı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Birlik Vakfının geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 700 öğrencinin katıldığı yaz okulu programının kapanış ve sertifika programı gerçekleştirildi.
Birlik Vakfının bu yıl yedincisini düzenlediği yaz okulu programında öğrencilere temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim dersleriyle eğitim verildi. Erkek çocukları cuma günlerinde Kurşunlu camisine götürülerek uygulamayla Cuma namazlarının kavranması sağlandı. Ayrıca basketbol, geleneksel okçuluk, yüzme, futbol, voleybol, taekwondo, masa tenisi, satranç, İngilizce ve ebru kurslarıyla da çocuklara, yaz tatillerini eğlenceli bir biçimde değerlendirme fırsatı verdi.
ESOGÜ spor salonunda gerçekleştiren kapanış ve sertifika programına öğrenciler velileri ve çok sayıda davetli katıldı. Eskişehir Birlik Vakfı Şube Başkanı Murat Canözer, açılış konuşmasında, "Öncelikle bu güne kadar vatanımız için canlarını vermiş şehitlerimize minnettarız. Onlar olmasaydı canlarını bu vatan için vermeselerdi biz şuan bu programları gerçekleştiremeyecektik. Ayrıca velilerimize de ayrı ayrı teşekkür ederim. Bize güvenip öğrencilerimizi bize teslim ettiler ki biz de böyle güzel programlar yaptık" şeklinde konuştu.
Konuşmasının sonunda Murat Canözer, yaz okuluna katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti ve sertifika verdi.
(İHA-MET-Y)

19.08.2017 14:30:31 TSI
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