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Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Türbin mesire alanında buluştu

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:38
Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Türbin mesire alanında buluştu
Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Türbin mesire alanında buluştu

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Türbin mesire alanında düzenlenen piknik programında bir araya geldi.
Gün boyu eğlenerek stres atma fırsatı bulan milli eğitim personeli güzel bir birlik ve beraberlik örneği sergilediler. Piknikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, kendilerini kırmayarak davete icabet eden İl Milli Eğitim Müdürü Fazlet Durmuş başta olmak üzere tüm davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Çelik; "Acısıyla tatlısıyla işlerinizi hakkaniyetle yerine getirebilmek, hiçbir aksaklığa meydan vermemek için elinizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstermiş bulunuyorsunuz bulunmaktasınız verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ederim" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet Durmuş ise "Bizde bir esas vardır, birlikte aynı ekmeği paylaşmak, aynı yolculuğa çıkmak lazım ki birbirimizi daha iyi tanıyabilelim. Birbirimize bazen daha gergin tanıyabiliyoruz veya işin gerekliliğinden dolayı birbirilerimizden taleplerimiz doğrultusunda kırgınlıklarımız olabilir. İlçenin büyük bir yükünü üzerinizde taşıdığınızı biliyoruz. İyi ki varsınız. Biz gerçekten güçlü ve büyük bir aileyiz. İşin özü buradaki insani değerlerimizdir, birlik ve beraberliğimizdir. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve ekip arkadaşlarına böyle bir organizasyon yaptıkları için bu ailenin parçası görerek beni de davet ettiğiniz için İlçe Milli Eğitim Müdürünüz Halis Çelik ve şahsınıza teşekkür ederim" dedi.
Piknik programı gün boyu devam etti.
(İC-Y)

19.08.2017 14:41:01 TSI
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