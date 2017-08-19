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Siirt'te bayram hazırlıkları başladı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:39
Siirt'te bayram hazırlıkları başladı
Siirt'te bayram hazırlıkları başladı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Siirt piyasasında bayram alışverişi için hazırlıklar başladı.
Siirt'te dar gelirli aileleri hitap eden Helvacılar ve Peynirciler çarşılarında gıda üzerine satış yapan esnaflar, reyonları bayramlık şeker ve içecek çeşitleriyle doldurdu. Çarşıda giyim üzerine çalışan esnaflar da her yaş ve bedene uygun elbise çeşitleri getirterek, yaz dönemi boyunca işlerdeki durgunluğu bayram alışverişiyle gidermek istiyor. Üç aylık yaz ayları döneminde siftah bile yapamadıkları günler olduğunu belirten Mehmet Hüsamettin Güneş adlı giyim esnafı, piyasanın bayram alışverişle hareketlenmesini beklediklerini umut etti. Güneş, "Zararımızı bu bayramda telafi etmek istiyoruz" dedi.
(MND-MP-Y)

19.08.2017 14:41:31 TSI
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