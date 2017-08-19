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Bozüyük'te işaret diliyle Cuma hutbesine başlandı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:44
Bozüyük'te işaret diliyle Cuma hutbesine başlandı
Bozüyük'te işaret diliyle Cuma hutbesine başlandı

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Kasımpaşa Orta Camii'de bu hafta Cuma namazı ile birlikte işitme engelli vatandaşlar için işaret diliyle hutbe verilmeye başlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kısa bir zaman önce uygulamaya başlanılan işaret diliyle hutbe çevirisi için Bozüyük İlçe Müftülüğü de harekete geçti. İşitme engelli vatandaşlarla daha önceden irtibata geçilerek bu haftaki Cuma hutbesinde Kasımpaşa Orta Camii'de işaret diliyle hutbe çevirisi yapılacağı duyuruldu. Cami İmam Hatibi Şaban Doğan tarafından normal olarak verilen 'Ticaret Ahlakı' konulu Cuma hutbesinin yine İmam Hatip Hasan Cin tarafından işaret diliyle çevirisi yapıldı. Camiye gelen Bozüyüklü işitme engelli vatandaşlar ilk kez bir Cuma hutbesini anlayabilmenin mutluluğunu yaşadılar. Bozüyük'te İlçe Müftülüğü tarafından ilk kez hayata geçirilen bu uygulamanın bundan sonraki haftalarda da Kasımpaşa Orta Camii'nde devam edeceği belirtildi.
Cami İmam Hatibi Şaban Doğan, "Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Türkiye genelindeki bazı illerimizdeki camilerde uygulamaya başlanılan işaret diliyle Cuma hutbesi çevirisine İlçe Müftülüğümüzün direktifleriyle biz de camimizde başladık. Uygulama İlçe Müftülüğümüzce işitme engelli olan cemaatimizin camilerde ibadet edebilmesi için gerekli ortamın oluşturulması ve işitme engellilerin ibadet ihtiyacına cevap vermek ve dini hayatına ışık tutmak amacını kapsıyor. Bu bağlamda din görevlileri, hutbe ve vaazları işitme engellilere işaret diliyle aktarabilmek için eğitim alıyor. Eğitimde, din görevlilerine, işaret dilinin ve işitme engelli bireylerin yapısı, işitme engellilerle iletişim kurma teknikleri, Türk işaret dilindeki kavramlar ve karşılıkları, itikat, ibadet ve ilmihal kavramlarının işaret dilindeki karşılıklarıyla hutbe ve vaazların işaret diline çevrilmesi konularında bilgiler aktarılıyor. İlçemizde de bu eğitimi alan imam hatibimiz Hasan Cin tarafından bu çeviri gerçekleştiriliyor. Bu hafta ile birlikte artık her Cuma günü camimizde işaret dili ile hutbe çevirisi gerçekleştirilecek. İlçemizdeki tüm işitme engelli vatandaşlarımızı ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için camimize bekliyoruz" dedi.
(İC-MET-Y)

19.08.2017 14:46:54 TSI
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