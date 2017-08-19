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Zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:55
Zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon
Zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon

(Fotoğraflı)

Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri dilenerek rahatsızlık veren şahıslara geçit vermiyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Şehrin en işlek yerlerinde vatandaşlardan para isteyerek rahatsızlık yaratmaya devam eden dilencilere Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri göz açtırmıyor. Son olarak ekipler Adapazarı ilçesinde bulunan camilerde ve ışıklarda dilenen dilencilere müdahale etti. Dilenciler, Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan Zabıta karakoluna götürüldü. Şahısların dilenerek elde ettiği 201 TL para ise tutanakla alındı.
(RŞ-GY-Y)

19.08.2017 14:58:05 TSI
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