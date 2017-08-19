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Ahmet Bedevi Mahallesi sakinlerini sevindiren hizmet

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:59
Ahmet Bedevi Mahallesi sakinlerini sevindiren hizmet
Ahmet Bedevi Mahallesi sakinlerini sevindiren hizmet

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ahmet Bedevi Mahallesinde yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Ahmet Bedevi Mahallesinde başlatılan yol yapım çalışmalarında 10 bin metrekare parke taşı döşemesi yapılacağını ifade eden Başkan Çelik, "Parke taşı döşeme çalışması ise vatandaşlarımız, toz, toprak ve çamurdan kurtulacaklar" dedi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz hafta Ahmet Bedevi Mahallesinde başlatılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Ahmet Bedevi Mahallesinde 10 bin metre kare parke taşı döşemesi yapılacağının altını çizen Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Mahallelerimizi, sokaklarımızı ve vatandaşlarımız toz, toprak ve çamurdan kurtarmak için ihtiyaç duyulan alanlarda asfalt kaplaması ve parke taşı döşemesi gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda Ahmet Bedevi Mahallemizde hummalı bir şekilde süren parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Ahmet Bedevi Mahallemizde başlattığımız yol yapım çalışmasında yaklaşık olarak 10 bin metrekarelik bir parke taşı döşeme çalışması yapıyoruz. Belediyemize bağlı ekiplerimiz düzenleme yapılacak olan yollarda bordür taşlarının montajını yaparak ardından da parke taşı döşemesine geçiyorlar. Ekiplerimiz sadece Ahmet Bedevi Mahallemizde değil, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi. Ahmet Bedevi Mahalle Muhtarı Turan Şahin, Şehzadeler Belediyesinin vermiş olduğu hizmetlerden tüm mahalle halkının büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, hizmetler nedeni ile Başkan Çelik'e teşekkür etti.
İncelemeler esnasında Başkan Çelik'e Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali Çakmak ve Ahmet Bedevi Mahalle Muhtarı Turan Şahin de eşlik etti.
(SC-Y)

19.08.2017 15:02:04 TSI
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