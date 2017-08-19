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Karabük'te vergi rekortmenleri belli oldu



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Defterdarlığı 2016 yılına ait kurumlar ve gelirler vergisi rekortmenlerini açıkladı.

Karabük Defterdarı Osman Koçaş, toplumda vergi bilincinin geliştirilmesi, vergiye gönüllü uyumun artırılması, İl genelinde tahakkuk ve tahsilat oranlarının istikrarlı bir biçimde yükseltilmesi ve mükelleflerimiz ile mali idare arasındaki iletişimin her zaman güçlü ve sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Koçaş, geride bıraktıkları vergilendirme dönemi olan 2016 vergilendirme döneminin defterdarlığı açısından verimli ve başarılı bir yıl olduğunu da kaydederek, "Bilindiği üzere vatandaşlarımızın ödediği vergiler, milli bütçemizin en büyük gelir kaynağını teşkil etmektedir. Bu minvalde, vergisini doğru bir biçimde beyan eden ve ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getiren tüm mükelleflerimize bu vesile teşekkür ediyoruz" dedi.

Koçaş, ayrıca 2016 yılına ait kurumlar vergisi rekortmenlerinde Mescier Demir Çelik 6 milyon 735 bin 31 TL ile birinci, Namal Petrol Ürünleri Nakliyat ve Turizm 3 milyon 12 bin 626 TL ile ikinci, Mescier Dış Ticaret 2 milyon 120 bin 167 ile üçüncü, Çelikoğlu Demir Çelik 1 milyon 62 bin 559 TL ile dördüncü olurken, Gelir Vergisi rekortmenlerinde, 432 bin 840 TL ile Dursun Saltoğlu birinci, 219 bin 587 TL ile Kemal Eser üçüncü, 198 bin 681 TL ile Levent Çetin dördüncü, 195 bin 620 TL ile de Salih Ören beşinci sırada yer aldığını açıkladı.

GMÜD Vergi rekortmenlerinde ilk sıradaki mükellef adının açıklanması istemezken, 364 bin 883 TL ile Recep Özçelik ikinci, 306 bin 284 TL ile Hikmet Namal üçüncü, 201 bin 535 TL ile Mehmet Yılmaz dördüncü, Kamil Güleç ise 174 bin 976 ile beşinci, Hüseyin Çağrı Güleç ise 170 bin 380 TL ile altıncı oldu.

(YE-YE-Y)



19.08.2017 15:14:49 TSI

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