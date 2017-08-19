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Otobüs terminallerinde Kurban Bayramı yoğunluğu



(Fotoğraflı)



Ferhat Bal - Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Yaklaşan Kurban bayramı öncesi otobüs firmalarındaki doluluk oranları yüzde 99 seviyelerine ulaştı. Birçok firma ise yolcuları mağdur etmemek adına ek sefer çalışmalarına başladı.

Bakanlar kurulunun kararıyla 10 günlük Kurban Bayramı tatilini açıklamasının ardından uzun tatili fırsat bilen birçok vatandaş şehir dışına çıkmak için otobüs firmalarına akın etti. Otobüs firmalarındaki doluluk oranları yüzde 99 seviyelerine ulaşınca firmalar yolcuları da mağdur etmemek için çareyi ek sefer çıkarmakta buldu.

Özel bir otobüs firmasında müşteri ilişkileri yetkilisi olarak görev yapan Ahmet Gökçen, yaklaşan Kurban bayramı öncesi otobüslerdeki doluluk oranına işaret ederek; "Bu sene Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması hem vatandaşların hem de bizlerin yüzünü güldürdü. Otobüslerimizin doluluk oranı neredeyse yüzde 100 seviyelerine ulaştı. Yolcularımızı kesinlikle mağdur etmemek için ek sefer çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız biter bitmez web sitemizden, çağrı merkezimizden paylaşarak onlarında sevdikleriyle kavuşmalarına yardımcı olacağız" dedi.

Bayram tatilinin uzun olmasından dolayı aşırı bir yoğunluğun olduğunu ve buna bağlı olarak bilet satış sistemlerinde bir yolcuya aynı koltuğun iki kez satılmasının mümkün olmadığını, aynı zamanda sistemin buna müsaade etmediğini dile getiren Ahmet Gökçen; "Benim yolcularımıza tavsiyem altın bilet uygulamalarından faydalanmaları. Bilet alırken aldıkları bilete sadece 1 TL fark ödeyerek altın bilet uygulaması ile yolcularımız biletlerini sigortalamış oluyorlar. Herhangi bir nedenden dolayı işinin çıkması, uyuya kalması, seyahat saatinde gelemeyecek olması durumlarında aldıkları altın biletleri yanmıyor. Yolcumuza bilet ücreti tutarında puan yüklemesi yaparak bir sonraki araçlarımıza misafir olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Güzel bir uygulama en azından yolcularımızın mağduriyetlerini gideriyor" şeklinde konuştu.

Satılan bir biletin başka bir kişiye satılmasının mümkün olmadığını anlatan Gökçen, şunları dile getirdi; "Satmış olduğumuz biletler resmi evrak özelliği taşıyor. Tamamen Ulaştırma Bakanlığından onaylı maliye bakanlığına vergiye vergi dairelerine giden orijinal biletlerimiz var. Bu yüzden bir koltuğu farklı bir koltuğa yani başka bir yolcuya satılması mümkün değil. Buna zaten sistem onay vermez. Ama geçmiş dönemlerde bazı firmalar da bu tür sorunlar oldu çok üzücü bir durum. Böyle şeylerin yaşanması artık günümüzde mümkün değil çünkü bizim kullanmış olduğumuz teknoloji en son kullandığımız teknolojidir. Yolcularımızın gönlü ferah olsun bu tür sıkıntılar artık günümüzde yaşanmıyor" dedi.

(FB-EÖ-MB-Y)



19.08.2017 15:15:38 TSI

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