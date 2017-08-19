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Milas'a yeni jandarma komutanı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:30
Milas'a yeni jandarma komutanı
Milas'a yeni jandarma komutanı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halit Çalmuk, yaklaşık 2 ay önce Bingöl'ün Genç ilçesine görevlendirildi. Milas'ın yeni jandarma komutanı ise Binbaşı Hayrettin Fidan oldu.
Yaklaşık 2 ay önce Milas İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halit Çalmuk, Bingöl'ün Genç ilçesi Jandarma Komutanlığına atandı. Milas'ın yeni jandarma komutanı da Hayrettin Fidan oldu. 2015 yılı temmuz ayında Milas'taki görevine başladıktan sonra, vatandaşlarla kurduğu diyaloglarla sevilen Çalmuk'un, Büyükşehir Kanunu'yla mahalleye dönüşen köylerde suç oranlarının düşürülmesi konusunda önemli çalışmaları oldu. Çalmuk'un yeni görevlendirmesi ilçede üzüntüye neden oldu.
Çalmuk'un yerine göreve gelen Binbaşı Hayrettin Fidan, geçtiğimiz hafta Milas İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başladı.
(MB-Y)

19.08.2017 15:32:54 TSI
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