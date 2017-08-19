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Yangında üç çocuğunu kaybeden acılı aileye yeni ev yapılıyor



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Karacadağ Mahallesinde çıkan yangında üç çocuğunu kaybeden Menek ailesine belediye tarafından yeni ev yapılıyor.

Yangında hayatını kaybeden acılı baba Hacı Menek ile görüşen Belediye Başkanı Resul Yılmaz, sabırlar dileyerek her türlü desteği vereceklerini söyledi. Başkan Yılmaz'ın talimatı üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında acılı aileye yangının çıktığı evin yakınlarında yeniden ev yapımına başlandı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğünce başlatılan çalışmada evin kısa sürede tamamlanarak aileye teslim edileceği bildirildi. Evin yeniden yapımı için talimat veren Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a teşekkür eden dede Ali Menek, "Acımız büyük geçtiğimiz ay çok üzücü olayda torunlarımı kaybettim, diyecek bir şey bulamıyorum, sağ olsun Belediye Başkanımız Resul Yılmaz evimizin yeniden yapılması için söz vermişti şuan çalışmalar başladı Allah kendisinden razı olsun bizleri hiç yalnız bırakmadı, Kaymakamımız, devlet büyüklerimiz her zaman bizlerin yanında oldu, çok üzücü bir olay 3 çocuğu kaybet kolay değil sabırlıyız bizlere destek olan bizleri varlıklarıyla yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Mevcut evin kullanılamaz durumda olması nedeniyle yeni ev yapımına başladıklarını belirten Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, "Acılı aileye tekrardan sabırlar diliyorum. Acıları çok büyük, acılarını paylaşıyoruz. Başkanımızın talimatı doğrultusunda sadece evi inşa etmeyeceğiz, evin gerekli tüm eşyalarını biz karşılayacağız, temennimiz bir daha böyle bir olayın yaşanmaması. Sadece evini değil 3 evladını kaybeden kardeşimize sabırlar diliyorum. Yaşamını yitiren çocuklara Allah rahmet eylesin" dedi.

Karacadağ Mahallesinde Menek ailesine ait tek katlı ahşap evde bir süre önce çıkan yangında dumandan etkilenen Bedriye (3), Mustafa (2) ve Ahmet Menek (1) kardeşler yaşamını yitirmişti.

(CS-SD-Y)



19.08.2017 15:34:01 TSI

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