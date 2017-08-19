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MHP'li Samanlı esnafların sorunlarını dinledi



(Fotoğraflı)



Selçuk Dönmez

MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret ederek esnaflarının sorunlarını dinledi.

MHP Battalgazi İlçe başkanlığına yeniden seçilen Mesut Samanlı, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Adil Çulha'yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan İlçe Başkanı Samanlı, göreve yeniden seçildikten sonra ilk iş olarak esnafların sorunlarını dinlediklerini belirterek, MHP olarak zaman zaman bu tür ziyaretlerle sorun ve sıkıntıları yerinde tespit ederek çözüm için öneri sunacaklarını söyledi. Özellikle küçük esnafın, teşviklerle desteklenmesi gerektiğini dile getiren Samanlı, kentte tespit ettikleri sorunları raporlaştırarak çözümü noktasında genel merkeze ileteceklerini ve gündeme getirileceğini söyledi. Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Çulha ise yeniden MHP Battalgazi İlçe Başkanlığı görevine seçilen Samanlı'ya görevinde başarılar diledi. Esnaf odaları olarak her zaman esnafın yanında olduklarını dile getiren Çulha, yaşanan sorun ve sıkıntıların ise çözümü noktasında siyasilerle her zaman işbirliği içerisinde olacaklarını ifade etti.

(SD-SD-Y)



19.08.2017 15:46:45 TSI

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