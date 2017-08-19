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Muhtarlardan güç birliği

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:52
Muhtarlardan güç birliği
Muhtarlardan güç birliği
- Yıldırım Muhtarlar Derneği ve Bursa Yıldırım Muhtarlar Derneği birleşti

(Fotoğraflı)

Harun Sak
BURSA (İHA) - Muhtarlarla bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ilçeyi kalkındırmak için bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte projeler ürettiklerini söyledi.
Yıldırımlı muhtarların oluşturduğu Yıldırım Muhtarlar Derneği ve Bursa Yıldırım Muhtarlar Derneği tek çatı altında toplandı. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve Kaymakam Mehmet Aydın'ın çabalarıyla tek çatı altında birleşen muhtarlar kahvaltıda buluştu. Muhtarları gösterdikleri birlik ve beraberlikten dolayı tebrik eden Hakkı Edebali, "İlçe yönetimimizdeki en önemli kilometre taşlarından birisi olan muhtarlarımız tek çatı altında bir araya gelerek örnek bir tavır ortaya koydular. Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi üstlenen muhtarlarımızın bu birliği bizi daha güçlü kılacak, Yıldırımın kalkınmasını hızlandıracak" dedi.
Kurumlar arası iletişim ve ortak sistematik çalışmanın ancak ortak akılla mümkün olduğuna da işaret eden Başkan Edebali, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve toplumun her kesiminin temsilcileri birlikte Yeni Yıldırım'ı birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.
Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak ise, 69 mahalle muhtarının tek bir çatı altında toplanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tablo muhtarlarımızın ve Yıldırımın birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu gösteriyor. Bütün konuklarımıza katılımlarından dolayı derneğimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.
(MŞ)

19.08.2017 15:55:34 TSI
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