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Araban'da çaya zam



Ayten Işık

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Araban ilçesindeki kahvehane ve çay ocaklarında 2 yıldır 50 kuruştan satılan bir bardak çayın fiyatına yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Araban Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş, ilçe merkezi ve kırsalındaki kahvehane ve çay ocağı işletmecilerinin talebi üzerine 2 yıldır 50 kuruştan satılan bir bardağın fiyatının 75 kuruşa çıktığını söyledi.

Karakuş, "İlçe merkezi ve ilçe kırsalında kahvehane ve çay ocağı işletmeciliği yapan esnaflarımız, defalarca odamızı ziyaret ederek iki yıldan beri müşterilerine 50 kuruş'tan sattıkları bir bardak çaya yüzde 50 zam yapılarak 75 kuruş'a yükseltilmesi talepleri oldu. Bu istek üzerine kahvehane ve çay ocağı işletmeciliği yapan esnaflarımızla iki yıllık zamsız süreç içerisinde bir bardak çayın maliyet giderleri konusunda görüşmeler yaptık. İlçemize komşu olan diğer ilçelerin oda başkanları ile çay fiyatlarıyla ilgili yaptığım görüşmelerde edindiğim bilgiler doğrultusunda çevre ilçelerdeki kahvehane ve çay ocaklarında bir bardak çayın bir yıldan beri 75 kuruş'tan satıldığını öğrendik. Bunun üzerine ilçedeki kahvehane ve çay ocağı işletmeciliği yapan esnaflarımızın zam taleplerini Gaziantep Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanlığı'na ilettik" dedi.

Karakuş, 18 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olan zamlı tarifenin kahvehane ve çay ocaklarına dağıttıklarını belirterek, yeni listeye göre göre 1 TL'den satılan bir fincan Türk kahvesinin ise 1.50 TL'ye satılacağını kaydetti.

(SD-Y)



19.08.2017 16:19:10 TSI

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