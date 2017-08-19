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Başkan Sözlü atla yük taşımacılığına 'dur' dedi

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:19
Başkan Sözlü atla yük taşımacılığına 'dur' dedi
Başkan Sözlü atla yük taşımacılığına 'dur' dedi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentte atlara işkence edilerek yük taşınması yasaklandı.
Adana'da dün akşam saatlerinde trafikte ağır yük taşıyan bir ata araç çarpması dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, harekete geçti ve kentte atlara ağır yük taşıtılmasını yasakladı. Başkan Sözlü, sosyal medya hesabı üzerinden aracın çarptığı atın yere düştüğü görüntüleri "Dün yaşanan bu olay bizleri derinden üzmüştür. Bugünden itibaren Adana'da atlarımıza işkence edilerek yük taşınmasını yasaklıyoruz" açıklamasıyla paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde hayvanseverlerin başlattığı "Faytona binme atlar ölüyor" kampanyasına destek vererek elektrikli faytonla Adana turu atan Başkan Sözlü'nün kentteki atlara ağır yük taşıtılmasını yasaklaması hayvanseverler tarafından büyük takdir gördü.
(ELF-Y)

19.08.2017 16:22:46 TSI
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