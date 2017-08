YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kalın dernek başkanları ile bir araya geldi

ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, ilçeye bağlı bağlı mahallelerdeki 25 dernek başkanı ve yöneticileri ile bir araya geldi.

Başkan Kalın, Eskişehir'de gerçekleştirdiği toplantıda ağırladığı konukları ile, Seyitgazi Belediyesinin 100. yıl kutlamaları, Seyitgazi'nin kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi anma programı kapsamında fikir alış verişinde bulundu. Seyitgazi'nin her mahallesinin kendine has tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini bulunduğunu, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile bir çok ilden bu anlamda önde olduklarını belirten Başkan Kalın, "Seyitgazi ilçesinin bir bütün olarak kalkınması adına her kesimle, özellikle sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket ederek ortaya bir vizyon koymaya çalışıyoruz. Belediyemizin 100. yıl etkinlikleri, Seyitgazi'nin kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi Hazretlerini anma etkinlikleri kapsamında sizlerle birlikte ortak çalışmalara imza atmak ilçemizin önemli değerlerini uluslararası platforma taşımak için hepimize büyük görev düşüyor. Ne kadar çok birlikte fikir ve projelerimizi paylaşıp, ortak hareket edersek o kadar çok yol kat ederiz. İlçemizi 'Geçmişin izinde geleceğe' taşırken bu doğrultuda ilçemizin tüm paydaşlarıyla birlikte hareket ederek, ilçemizin köklü tarihi ve geniş kültürel yapısını 100. yılımızda uluslararası düzeyde tanıtmak ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak istiyoruz" dedi.

Dernek Başkanları ise böyle bir toplantı yaptığı için Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'a teşekkür ederek, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiler.

19.08.2017 16:47:43 TSI

