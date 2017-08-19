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Bayrampaşa Deresi'nin ıslah çalışmalarında işçiler zor anlar yaşıyor

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:48
Bayrampaşa Deresi'nin ıslah çalışmalarında işçiler zor anlar yaşıyor
Bayrampaşa Deresi'nin ıslah çalışmalarında işçiler zor anlar yaşıyor
- Pis kokudan zehirlenen işçilere serum takviyesi yapılıyor

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars Valiliği VE Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen ıslah çalışmalarıyla Subatan Yolu ve Aydınlıkevler Mahallesi'nden geçen Bayrampaşa Deresi'nin içerisindeki pislikler temizleniyor.
Bayrampaşa Mahallesi'nde devam eden ıslah çalışmalarından etrafa yayılan aşırı pis kokudan işçiler zehirleniyor. Zehirlenen işçilere ise serum ve ilaç tedavi tapılıyor.
Yıllardan beri el vurulmayan ve içerisi tamamıyla çöple dolan dere, kanalizasyon şebekesinin de uraya akmasıyla içinden çıkılmaz bir hal aldı. Bayrampaşa Deresi ıslah çalışmalarını yürüten ilgili firma sorumlusu Necmettin Yet, pis kokudan çalışanların etkilendiğini, aşırı kokudan zehirlenen işçilerin ise hastaneye kaldırılarak serum tedavisi uyguladıklarını söyledi.
Çalışmaların çok sıkıntılı yürütüldüğünü ifade eden Necmettin Yet, "Çok sıkıntı çekiyoruz. Her tarafı ev, artı bir de çok pis, hafriyat alıyoruz, zehirleniyoruz. Elamanların hasta oluyor, kokudan dolayı, derenin her tarafı evdir, kanalizasyon bağlanmış. Yani çalışma şartlarımız çok zordur. Çok zor şartlarda ilerliyoruz. İnşallah kısa bir sürede bitiririz" dedi.
Çalışanların zehirlendiklerine dikkat çeken Necmettin Yet, "Sürekli ayran veriyorum, takviye hapları ve serum veriyorum, pis kokudan dolayı. İşçilerde baş dönmesi oluyor, mide bulantısı oluyor. Ondan dolayı doktora gidiyoruz. Doktor da serum veriyor. Çalışma yerimiz çok pis olduğu için, bir de hep kanalizasyondur. Yılların pisliğidir. Pis kokudan dolayı sürekli elamanlarım rahatsız oluyor. Bu da zaman zaman çalışmalarımızı olumsuz etkiliyor" diye konuştu.
Yaklaşık 25 kişiyle yürütülen Bayrampaşa Deresi ıslah çalışmaları Bayrampaşa Mahallesi'nde devam ediyor. Dere içerisinde pislik iş makineleriyle alınıyor. Kamyonlara doldurulan hafriyatlar şehir dışına çıkarılıyor.
İçerisinin pisliği temizlenen derenin önce duvarı örülüyor, ardından zemine radyan demir döşenerek beton altılıyor. Çalışmaların kışa kadar tamamlanması hedefleniyor.
(IÇ-AT-Y)

19.08.2017 16:50:52 TSI
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