AK Parti İlçe Teşkilatı'nda Selami Gaffar dönemi

- AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

- "2019 seçimlerinin startını verdik"

- AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu;

- "Türkiye'yi mecalsizleştirmek isteyenler teröre destek veriyor"

- AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt;

ÇORUM (İHA) - AK Parti'nin Türkiye genelinde ilk ilçe kongresi Çorum'un Laçin ilçesinde yapıldı.

Tek liste ile seçimlere gidilen kongrede AK Parti İlçe Başkanlığına Selami Gaffar seçildi. Kongrede yapılan siyasi konuşmalarda teşkilatlara ve partililere birlik ve beraberlik mesajları verildi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, 2019 yılında yapılacak seçimlerin startını bugünden itibaren verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti'nin başarıdan başarıya koştuğunu dile getiren Karadağ, "Çünkü milletim için kefenimi giyip yola çıktım' diyen bir lidere sahibiz. Böyle bir lider ülkemiz ve milletimiz için bir nimettir. Bu millette Cumhurbaşkanımızın her daim arkasında durdu, destek oldu. Bu millet var oldukça bayrağımıza, vatanımıza halel gelmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre süreci tamamlandıktan sonra 2018 yılı Mart ayından itibaren seçim startını verdiğini hatırlatan Karadağ, "Biz bu süreci erkene alıyoruz. İlçe kongremiz bittikten sonra yeni yönetimimizle mazbatanın alındığı günden itibaren çalışmalara başlıyoruz. Bundan sonra çok daha fazla çalışmak zorundayız. Emek vermek zorundayız. Kırgınlık, küskünlük olabilir. Bunları bir kenara bırakıp birbirimizle kucaklaşacağız. Hedefimiz 2019 seçimlerinden zaferle çıkarak cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vermek" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Türkiye'deki ilk ilçe kongresini gerçekleştirdiklerini ifade eden Karadağ, bu hareketin bundan sonra daha da büyüyerek ve güçlenerek yoluna devam edeceğini ifade etti.

AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu da, Türkiye'nin namerde muhtaç olmadan ayakta durmasından rahatsız olanların bir takım karanlık çevrelerin teröre destek vererek ülkeyi mecalsizleştirmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye üzerinde büyük bir oyun oynandığına dikkat çeken milletvekili Salim Uslu, Türkiye'nin güvensiz bir ülke gibi imaj oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekti. Uslu, dün Türkiye'ye ev ödevi verenlerin bugün aynı tutum ve davranışı sergileyemedikleri için Türkiye'yi güvensiz bir ülke gibi göstererek imaj zedelemeye çalıştığına işaret etti.

Düne kadar IMF'den borç alan Türkiye'nin bugün IMF'ye borç verir hale geldiğini hatırlatan Uslu, "IMF düne kadar çiftçiye, emekliye para vermeyin diyordu. Oradan 3 milyon dolar alacağız diye kıyamet kopuyordu. IMF'ye borç verir hale geldik. Bugün elimizin tersiyle IMF'yi iteler hale geldik. Bu bazı çevreleri rahatsız ediyor. Namerte muhtaç olmayan, başka bir liderin önünde el pençe durmayan liderimizle kimseye karşı boynumuz eğri değil. İstihdamımız artıyor. Üretimimiz artıyor. Tüm bunlar nasıl oluyor. Kafa kafaya vermiş gönül beraberliği içerisindeki AK kadrolar sayesinde oluyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarında Laçin'e yaklaşık 350 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Uslu, "Hiçbir ilçemizi köyümüzü birbirinden ayırt etmeden bize oy vermiş veya vermemiş diye ayırt etmeden adalet anlayışına uygun şekilde her yere hizmet götürdük. Hayat dinamik ihtiyaçlar artarak devam ediyor. Devletin imkanlarını en adil şekilde en ücra köşeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Kıt imkanlarla çalmadan, çarpmadan en iyi, en kaliteli şekilde bu hizmetleri yapıyoruz. Bu yüzdende Türkiye kalkınıyor" dedi.

Konuşmasında teşkilatları da uyaran Uslu, "Aranıza tefrika sokmayın. Fitne çıkaranlara fırsat vermeyin. Bu davaya zerre katkı veren tüm dava arkadaşlarımız bizim en kıymetlerimizdir. Hizmetler yapılır, en iyileri yapılıyor. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Namertlerin kirli elleri aramızda bulaşmasın" şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ise, Türkiye'nin artık dünyada örnek gösterilen bir ülke haline geldiğini belirterek, "Türkiye'de büyük reformlara ve değişime imza atan AK kadrolar olarak her zaman milletimizin emrinde. 16 yıldır olduğu gibi bundan sonra da millete hizmete, milletimizin emrinde olmaya ve milletin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Çorum il Koordinatörü Recep Yıldırım ise, AK Parti'nin ilk ilçe kongresini Çorum'dan yaptıklarını belirterek, "2019 yılında yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerinde AK Parti bayrağını Laçinde dalgalandıracağız. Birlikte ve beraber yürüyen teşkilatı hiç kimse yıkamaz. Teşkilatlar böyle olduğunda her daim başarıya koşarız" ifadelerini kullandı.

19.08.2017 17:06:40 TSI

