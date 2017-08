YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Türel 2019 seçimlerinin startını Kumluca'dan verdi

ANTALYA (İHA) - AK Parti Kumluca 6. Olağan Kongresi'nde 2019 yılındaki seçimlerin startını veren Başkan Türel, "Bugünden itibaren 2019'la yatıp 2019'la kalkmamız lazım. Bugünden tezi yok bir çalışıyorsak bin çalışmamız lazım. Mesele seçimleri kazanmak değildir mesele yüzde 51'i almaktır. İşimiz geçmişe göre daha zor, o yüzden daha çok çalışmalıyız" dedi. Kumluca'ya yaptığı hizmetleri de anlatan Türel, 3 yılda Kumluca'ya Büyükşehir Belediyesi olarak 126 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Kumluca İlçe Teşkilatı'nın 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Partililere seslenen Başkan Türel, "6. Olağan Kongremizin Antalya'daki ilk durağı Kumluca'da ilçe kongremizde Bismillah diyerek bugün yola çıkıyoruz. Her kongre bizim için bir tazelenme bir yenilenmedir. Partimiz yaklaşık 15 senedir Türkiye'yi bir başarıyla her geçen gün daha da ileri giden bir kalkınma hamlesiyle, kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde fevkalade başarılı bir şekilde bu yolculuğa devam ediyorsa bunda kongrelerimizin çok büyük bir rolü vardır" dedi.

"Siyasetimiz makam odaklı olmadı"

"AK Parti'de makam için siyaset yapmak yoktur" diyen Türel, "Bizde bütün görevler yataydır. Yani biri diğerinden ne eksik ne fazla hep eşittir. Dikey olan tek görev Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın makamıdır. O yüzden bugün partimizde farklı noktalarda görev alan her arkadaşımız gerçekten çok önemli hizmetler gerçekleştirmiştir. Biz makam odaklı siyaset yapmadığımız için dimdik ayaktayız. Ve bunun gerçek mimarları, bunun en önemli gizli kahramanları sizlersiniz. Bu kardeşiniz yeri geldi Büyükşehir Başkanlığı yaptı, yeri geldi Milletvekilliği yaptı, yeri geldi Genel Başkan Yardımcılığı ama Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Antalya'yı ziyaretlerinde Danışma Meclisi'ndeki toplantıda da ifade ettim. Benim için bu partide yapmış olduğum en önemli şerefli görevlerden bir tanesi 2010 referandumunda Antalya Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1201 sayılı sandık görevliliği hizmetidir. O zaman o dönemde ne belediye başkanı ne milletvekiliydim. Partim bana sandık görevlisi olma talimatını verdiğinde koşarak şerefle benim için şimdi en şerefli, en onurlu görevlerden biridir; bunun da gereği yapılacaktır demiştim. Bugün ben belediye başkanıyım yarın yine sandık görevlisi, mahalle temsilcisi olarak bu partiye hizmet etmek inanınız benim için belediye başkanlığı kadar önemlidir, değerlidir. Bunu idrak edersek fitneye, fesada imkan tanımazsak o zaman bizi kimse Allah'ın izni ile yıkamaz" ifadelerini kullandı.

Yeni Türkiye'de direksiyonda millet var

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığının altını çizen Başkan Türel, şöyle konuştu: "Zaman zaman konuşuluyor; eski Türkiye yeni Türkiye arasındaki fark nedir? Eski Türkiye'de millet kendisini direksiyonun başında zannediyordu ama millet direksiyonun başında kendisinin olduğunu zannettiği süreçte uzaktan kumandayla idare edenler var. Yeni Türkiye milletin direksiyona hakim olduğu tek başına özgür bir biçimde egemen olduğu, milletin tek başına direksiyona geçtiği bir sistem. Şimdi tabi bundan alınanlar mutlaka olacaktır. Hala Türkiye üstünde ameliyat yapmak, kumpaslarla tezgahlarla bu ülkeyi yönetmek isteyenler artık diklenmeden dik duruşuyla Sayın Cumhurbaşkanımızı, AK Parti kadrolarını ve sizleri karşılarında görünce, emellerine ulaşmanın tek yolunun AK Parti başarısızlığını sağlamak olduğunu görüyor. O yüzden düşmanlarımıza fırsat tanıyorlar. O yüzden düşmanlarımıza imkan tanıyorlar. Ama şunu bilmiyorlar belki de biliyorlar henüz anlamadılar. Düşmanımın düşmanı dostumdur stratejisi bir gün bumerang gibi onları vuracak. Bunun hala farkında değiller. O yüzden biz AK Parti olarak hak ve adaletten şaşmadığımız sürece, biz bu ülkenin kalkınması için çalıştığımız müddetçe Allah'ın izni ile her zaman muhakkak ki başarı Türkiye'nin olacaktır. Geldiğimiz nokta bellidir. Çizdiğimiz hedeflerimiz bellidir."

İçme suyu problemi çözülüyor

Kumluca'nın sorunlarını çözmek için her zaman gayret içinde olduklarını belirten Türel, yapılan yatırımları şöyle aktardı: "Karagöl'ün 100 senedir su problemi vardı şükürler olsun biz bunu bir senede çözmeyi başardık. İçme suyu yatırımlarıyla Kumluca'nın birçok hususunu çok hızlı bir şekilde çözüyoruz. Karaağaç içme suyu projemiz yaklaşık 50 milyon liralık bir proje. Yanlış anlamayın çok değil 2013'te, yani Büyükşehir Yasası ile uzak ilçelerimize hizmet vermeye başlamadan önce Antalya'nın 539 köyüne yapılan toplam yatırım 10 milyon Türk Lirasıydı. Bugün sadece Karaağaç içme suyu projesi için Kumluca'da 50 milyon liralık bütçeyi harcayabiliyoruz. Karaağaçla birlikte, İncirlik, Erentepe, Yazır, Adrasan ve 13 köyümüze mahallemize içme suyu götürüyoruz. Yenicepınar İçme suyu Projesi'ni de referandumdan önce hizmete açtık. Yenicepınar'a gittiğimizde rahmetli babamın bir dostu geldi, 'Evladım, ben de kendisini iyi tanırım, biz senin kısa pantolonlu halini biliriz. 70'li senelerde ben bu içme suyu projesini buraya getireceğim diye canım çıktı ama o gün bugündür o içme suyu burada olmadı, başarılamadı. Şimdi Allah, sizlerden razı olsun. Şimdi 70 senesinden beri olan bir rüyamız gerçekleşti' dedi."

Kumluca'ya 3 yılda 126 milyon liralık yatırım

Kumluca'ya sadece alt yapı değil önemli üst yapı projeleri de kazandırdıklarını anlatan Başkan Türel, "İşte Beykonak Sahil Projemiz; biz Konyaaltı'na pırlanta gerdanlık diyorduk. Dünyanın en önemli plajlarından bir tanesiydi. Şimdi Beykonak Sahili Projesi ile Kumlucamız da çok güzel bir pırlanta gerdanlığa inşallah kavuşacak. 2 ayrı halimiz vardı; ikisini birleştirdik. Şimdi çok daha güzel bir şekilde hizmet veriyoruz. Şimdi Kumluca'da mezbahamız hijyenik bir ortamda hizmete açıldı. Önümüzdeki günlerde inşallah onu en güzel şekilde sektörün hizmetine daha da iyi sunmuş olacağız. 3 senede Kumlucamıza Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız toplam yatırım miktarı 126 milyon TL. Helali hoş olsun, feda olsun. Sizin için az bile. İnşallah desteklerinizle, dualarınızla Kumluca'ya daha da iyilerini yapacağız" diye konuştu.

"Avuçlarını yalayacaklar"

Başkan Menderes Türel konuşmasını şöyle sürdürdü: "Değerli arkadaşlar bizi dışarıdan yıkamayacaklarını bilenler, aramıza nifak tohumları sokmak suretiyle bizi bölüp parçalayarak yıkabileceklerini zannediyorlar. Ama bir şey söyleyeyim; avuçlarını yalayacaklar. Çünkü bizim birliğimiz, beraberliğimiz bir dava arkadaşlığıdır. Bizim birliğimiz, beraberliğimiz Türkiye'nin muasır medeniyet çizgisine ulaşması için bir kalkınma hamlesinde bir yol arkadaşlığıdır. Bir can arkadaşlığıdır. Bizi bölüp parçalayabileceklerini zannedenlere buradan mesaj veriyorum, AK Parti'den size ekmek çıkmaz. Biz makamlar için siyasetin içinde değiliz, bu davanın neferi olmak hepimiz için taşıyacağımız en önemli apoletlerimizdeki yıldız yani şereftir. 2019 Türkiye'nin son virajlarından bir tanesi. Bizi yıkmak için yargıyı kullanmak suretiyle tezgahlar kurdular, başaramadılar. Gezi Parkı'nda 3 tane sökülmüş ağacı kitlesel eyleme dönüştürüp bir çevre hareketi başlatarak yıkmak için denediler başaramadılar. En sonunda hainler; milletin ödemiş olduğu vergilerle alınmış olan tanklarla, toplarla, tüfeklerle, uçaklarla üzerimize geldiler; şerefsizce saldırdılar, yine başaramadılar. Türkiye'nin üstüne kumpas kuran bu şerefsizlerin en ağır cezalandırılması hususunda çok büyük gayret gösteriyoruz. Bunların hepsini ama hepsini mutlaka temizleyeceğiz. Bu konuda en ufak tereddüte mahal yok. O yüzden şimdi bizi çeşitli farklı yöntemlerle yıkmayı deneyip başarmadıkları için sandık oyunlarıyla, sandık içerisinde yapılabilecek tezgâhlarla demokrasi oyunlarıyla yenmeye çalışanlara da biz 2019'da en güzel cevabı vereceğiz."

2019'un startı Kumluca'dan

"Bugünden itibaren 2019'la yatıp 2019'la kalkmamız lazım" diyen Başkan Türel konuşmasını şöyle tamamladı: " 2019 için bugünden tezi yok bir çalışıyorsak bin çalışmamız lazım. Mesele seçimleri kazanmak değildir, mesele yüzde 51'i almaktır. İşimiz geçmişe göre daha zor, o yüzden daha çok çalışmalıyız. Allah'ın izni, sizlerin dua ve destekleriyle biz Antalya'da sizlerin başını öne eğecek hiçbir şekilde yanlışın içinde olmadığımız gibi size alnınız ak ve dik bir şekilde Kumluca sokaklarında gezebileceğiz eserleri hep birlikte Antalyamıza kazandırıyoruz, kazandırmaya devam edeceğiz. Hep söylüyorum hizmet gerekliliktir. Gönül almak yeterliliktir. Gönülleri kazanmayı bilmemiz için her evin kapısını çalmayı bilmeliyiz. Biz birliğimizi, beraberliğimizi en güçlü şekilde koruduktan sonra Allah'ın izniyle bizi kimse yıkamayacaktır. Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın sıkça kullandığı o sözü ifade ediyorum; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. O zaman göreceksiniz ki Türkiye'yi şampiyonlar liginde şampiyonluğa oynayan bir takım olarak hep birlikte sizler ortaya çıkaracaksınız."



19.08.2017

