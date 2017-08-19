YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat: "Desteklemeler yetersiz"

Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat: "Desteklemeler yetersiz"



(Fotoğraflı)



Hasan Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, Bakanlar Kurulu tarafından 2017 yılında yapılacak tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğunu iddia etti.

Desteklemeleri değerlendiren Sözat, "Balıkesir'de ağırlıklı olarak hububat ve hayvancılık tarımı yapıldığından, öncelikle onları inceleme imkanım oldu. Hububatta 13 lira mazot 4 lirada gübre olmak üzere toplam 17 liralık destekleme yapılacağı ilan edilmiş. Geçen sene bu rakamlar 11-12 lira civarındaydı, 5 liralık bir fark olmuş. Eğer Türkiye üretim politikalarına dönmezse, tüketen ithal et politikaları yerine üreten politikalara dönmezse bu sıkıntılar bitmez. Önemli olan şey üretimi teşvik edecek tedbirlerdir. Sadece desteklemeye verilecek paralarla bir üretim politikası doğru değildir. Üretimi kolaylaştıracak, teşvik edecek bir tarım politikasına ihtiyaç vardır. Şu anda Türkiye'de üreten değil, üretmeyen karlı hale geldi. Son 8-10 yıl içinde eğer 4 milyon hektar arazi boş kalıp ekilmemişse dönüp arkamıza bakmamız lazım.Nadasa 5 lira teşvik verilmiş. Nadasa 5 lira teşvik vereceğine, nadasa bırakmadan o toprağı ektirebilecek politikalar bulmak lazım. Ben bu kararnamenin içinde maalesef tarımı üretimi teşvik edecek bir uygulama göremedim. Bizdeki en büyük sıkıntı pazar sıkıntısı. Domates biber ekiliyor elde kalıyor. İthalata dayalı tarım politikaları ülkenin yararına değil, birilerini zengin eder" şeklinde konuştu.

(OF-MŞ-MK-Y)



19.08.2017 17:11:25 TSI

NNNN

