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Kayıp ihbarına gittiler, arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı yaptılar



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir vatandaşın kaybolduğu bilgisi üzerine harekete geçen Dorlion Arama Kurtarma Ekibi (DAK), ihbarın gerçek olmadığı bilgisi üzerine operasyonu sona erdirip dönüş yolunda arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı yaptı.

İnönü ilçesi Dutluca köyü mevkiinde 69 yaşındaki vatandaşın kaybolduğu ihbarı üzerine DAK ekibi hemen harekete geçti. Köye doğru ilerleyen ekip, belirtilen şahsın kaybolmadığı, otlattığı hayvanlarından bir kısmının kaybolması üzerine onları aradığı için köyüne dönüş yapmadığı, bir gün sonra dönüş yaptığını öğrenince operasyonu sonlandırdı.

Operasyondan dönen ekip bu defa Kentpark Ormanı'nda arama kurtarma eğitimi ve tatbikat yaptı. Arama kurtarma köpeğinin de dahil olduğu tatbikatta, orman içerisinde arama senaryosu gerçekleştirildi. Kurtarma tatbikatı, başarılı bir şekilde köpeğin vakayı bulması ve ekibin müdahalesi ile sonlandırıldı.

(İHA-MET-Y)



19.08.2017 17:16:55 TSI

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