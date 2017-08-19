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Çiftçi ikinci mahsul sulama mesaisinde

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 17:14
Çiftçi ikinci mahsul sulama mesaisinde
Çiftçi ikinci mahsul sulama mesaisinde

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne çiftçisi, hayvan yemi olarak bilinen ikinci mahsul silajlık mısırlarını kuraklıktan dolayı sulamaya başladı. Yaklaşık bir aydır yağış düşmeyen Edirne'de çiftçiler, ikinci mahsul tarım bitkilerinin başında gelen silajlık mısırlarını sulamaya başladı.
Sulama kanalları, dere ve göllerden yararlanarak silajlık mısır yetiştiriciliği yapan bazı çiftçiler, sulama yapmadıkları taktirde mısırlarının yetişmesinin imkansız olduğunu dile getirdiler. Edirne'nin Süloğlu İlçesi Akardere köyünde Ağustos ayının ilk haftası silajlık mısır ektiğini belirten Ahmet Çukuryurt, "Yaklaşık bir aydır yağmur düşmedi. Mısırlarımız kurumak üzere mecburen sulamak zorundayız. Gübre attık bekledik yağmur yağar diye ama yağmadı. Bizde dereden su motoru ile çektiğimiz suyu pırıldak yardımı ile tarlaya yağmur şeklinde atıyoruz. Maliyetli bir iş. Çok mazot harcıyoruz. Yağmur yağsaydı işimiz daha kolay ve az maliyetli olacaktı. Sıcaklık çok oluyor. Mısır suyu seven bir bitki. Eğer yağmur yağmazsa sık sık sulama yapacağız. Silaj olmadan hayvancılık yapmamız mümkün değil. Mısır hayvancılıkta olmazsa olmaz. Allah yardımcımız olsun" dedi.
(EY-HA-Y)

19.08.2017 17:17:05 TSI
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