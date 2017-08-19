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Ceritoğlu ve Karadağ'dan Osmancık çıkarması



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Osmancık ilçesine çıkarma yaptı.

Osmancık programı kapsamında ilk olarak esnaf ziyareti yapan Ceritoğlu ile Karadağ, daha sonra AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Cafer Karlı'dan teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Parti ziyaretinin ardından Ceritoğlu ile Karadağ, Gemici Tabiat Parkında mahalle ve köy muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda sorunlarını ve isteklerini milletvekili ve il başkanına ileten mahalle ve köy muhtarları yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu, köyler ve mahallelerde yaşanan sorunları tespit ederek muhtarlarla istişare edip, hızlı hizmet akışını gerçekleştirmek için bu tür toplantıları tüm ilçelerde düzenleyeceklerini söyledi. Muhtarların tek tek taleplerini dinleyen Ceritoğlu, not alarak ilgili birimlere telefonla gerekli talimatları verdi.

Osmancık'ı kendi ilçesi olarak kabul ettiğini belirten İl Başkanı Mehmet Karadağ da, "Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız liderliğinde nice hizmetler yapmaya, Ülkemizi kalkındırmaya sizlerle birlikte devam edeceğiz" dedi.

Eski günlerin geri de kaldığının altını çizen Karadağ, Bizler birlik ve beraberlik içinde olup daha çok hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Kanalizsayon, içme suyu, sulama suyu gibi çalışmalar yüzde 100 oranında tamamlandı. AK Parti gelinceye kadar hiçbir ilçemizde ve köylerimizde kanalizasyon ve benzeri çalışmalar yapılmamıştı. Şükürler olsun iktidarımızda tüm bu çalışmalar tamamladı" ifadelerini kullandı.

Siyasetçiler olarak milletin emrinde olduklarını kaydeden Karadağ, "Cumhurbaşkanımız bize şunu emrediyor. O nasıl milletinin hizmetkarı olduysa bizler de sizlerin hizmetkarı olacağız. Bu bir devlet millet kaynaşması,siyasi içerikten ziyade iktidar partisinin Milletvekili ve İl Başkanı ayağınıza gelip sorunlarınızı dinliyor" diye konuştu.

Ziyaretlerde Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, AK Parti İlçe Başkanı Cafer Karlı ve parti yöneticileri de hazır bulundu.

(MMY-BÖ)



19.08.2017 17:19:26 TSI

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