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Kick Boks Korkuteli Kaymakamlık Kupası Başladı



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA) -İller arası Kick Boks Korkuteli Kaymakamlık Kupası müsabakaları başladı. Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda başlayan turnuvaya 7 ilden 320 sporcu katıldı.

Kick Boks Federasyonu Antalya İl Temsilciliğinin 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda başlayan İller arası Korkuteli Kaymakamlık Kick Boks Kupası müsabakalarına Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Hatay, Ankara ve Afyon İllerinden gelen, Büyükler LowKick 50 Gençler LowKick 39,Gençler LichtContact 58, Yıldızlar LichtContact 83,Minikler Point Fight kategorusunda 70 sporcu olmak üzere toplamda 300 sporcunun katılımı ile başladı.

Korkuteli Gençlik Hizmetleri ve spor ilçe Müdürü Ahmet Tunç, Organizasyonumuzun amacı gençlere ve küçük yaştaki çocuklara sporu sevdirmek. Sporcuların farklı teknikler öğrenmesini sağlamak, en önemlisi de gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaktır" dedi.



(AD)



19.08.2017 17:20:56 TSI

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