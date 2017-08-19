ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kick Boks Korkuteli Kaymakamlık Kupası Başladı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 17:18
Kick Boks Korkuteli Kaymakamlık Kupası Başladı
Kick Boks Korkuteli Kaymakamlık Kupası Başladı

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA) -İller arası Kick Boks Korkuteli Kaymakamlık Kupası müsabakaları başladı. Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda başlayan turnuvaya 7 ilden 320 sporcu katıldı.
Kick Boks Federasyonu Antalya İl Temsilciliğinin 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda başlayan İller arası Korkuteli Kaymakamlık Kick Boks Kupası müsabakalarına Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Hatay, Ankara ve Afyon İllerinden gelen, Büyükler LowKick 50 Gençler LowKick 39,Gençler LichtContact 58, Yıldızlar LichtContact 83,Minikler Point Fight kategorusunda 70 sporcu olmak üzere toplamda 300 sporcunun katılımı ile başladı.
Korkuteli Gençlik Hizmetleri ve spor ilçe Müdürü Ahmet Tunç, Organizasyonumuzun amacı gençlere ve küçük yaştaki çocuklara sporu sevdirmek. Sporcuların farklı teknikler öğrenmesini sağlamak, en önemlisi de gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaktır" dedi.

(AD)

19.08.2017 17:20:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Türel 2019 seçimlerinin startını Kumluca'dan verdi
YEREL

BAŞKAN TÜREL 2019 SEÇİMLERİNİN STARTINI KUMLUCA'DAN VERDİ
Manavgatlı hacı adayları, dualarla uğurlandı
YEREL

MANAVGATLI HACI ADAYLARI, DUALARLA UĞURLANDI
Antalya'ya Yörük Müzesi
YEREL

ANTALYA'YA YÖRÜK MÜZESİ
ATSO'da tarım sektörü masaya yatırıldı
YEREL

ATSO'DA TARIM SEKTÖRÜ MASAYA YATIRILDI
Menderes Türel'den samimi açklamalar
YEREL

MENDERES TÜREL'DEN SAMİMİ AÇKLAMALAR
AK Parti'de ilçe temayül yoklamaları başladı
YEREL

AK PARTİ'DE İLÇE TEMAYÜL YOKLAMALARI BAŞLADI
AKBB Burdur'da çevre için buluştu
YEREL

AKBB BURDUR'DA ÇEVRE İÇİN BULUŞTU
Korkuteli'nde kurban kesim kursu tamamlandı
YEREL

KORKUTELİ'NDE KURBAN KESİM KURSU TAMAMLANDI
Kasaplar sınavdan geçti
YEREL

KASAPLAR SINAVDAN GEÇTİ
Büyükşehir Belediyesi'nden Alanya'da hasta yakınlarına 600 yataklı otel konforunda tesis
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ALANYA'DA HASTA YAKINLARINA 600 YATAKLI OTEL KONFORUNDA TESİS
Muratpaşa Belediyesi'nden çocuklara müzik kursu
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA MÜZİK KURSU
Konyaaltı Belediyesi'nden sünnet şöleni
YEREL

KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN SÜNNET ŞÖLENİ
Büyükşehir'de, çocuklar eğlenerek yüzme öğreniyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DE, ÇOCUKLAR EĞLENEREK YÜZME ÖĞRENİYOR